Türel'den Sur Yapı Antalya Projesi'ne ziyaret

ANTALYA, (DHA)- Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Türkiye’nin en büyük kentsel dönüşüm projesi olan Sur Yapı’nın Kepez-Santral bölgesinde 8 milyar lira yatırımla hayata geçirdiği Antalya Projesi’ni ziyaret etti. Antalya basınının yoğun ilgi gösterdiği şantiye gezisinde Türel, yetkililerden çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Türel, projenin ilerleyişinden duyduğu memnuniyeti belirtti. Türel, 2019’da teslimlerin planladığı gibi yapılacağını aktararak, projenin AB kapsamında 17 proje arasında ilk üçe girdiğini,GreenGood Design Ödülü aldığını söyledi.

8 yıl sürecek ve toplamda 8 milyar lira yatırım yapılacak Sur Yapı Antalya Projesi’nde inşaat süreci tam gaz sürüyor. 23 kule vinç ve bin 500’ün üzerinde işçi ilk etapta yer alan 93 bloktan oluşan 6 bin 417 dairenin tamamlanması için 24 saat aralıksız çalışıyor. İlk etabın kaba inşaatının yüzde 50’lik kısmının tamamlandığı projede, 2019 yılında ilk teslimler gerçekleştirilecek.

1 milyon 300 bin metrekarelik bir alanda Antalya’ya yeni bir şehir kuran Sur Yapı, tüm bu süreçleri gerçekleştirirken Antalya Büyükşehir Belediyesi de projeye tam destek veriyor.

PLANLAR AYNEN DEVAM EDİYOR

Şantiye ziyareti yaparak çalışmaları yerinde denetleyen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, “Bugün projede devam eden hummalı çalışmaları yerinde görmek için şantiye alanını ziyaret ettik. Gördüğünüz gibi inşaatlarımız Türkiye’nin en büyük kentsel dönüşüm alanı olan Kepezaltı Santral Bölgesi’nde hızla yükseliyor. 93 blok ve 6 bin 417 konut var. 5 binin üzerindeki konut hak sahiplerine ait. O konutların inşaatları 93 blokta hızla devam ediyor. Bazı binalarımızda dış cepheler yapılmaya başlandı, duvarlar örüldü, mantolama bitti ve işlemler inşallah süratle devam edecek. Şu anda bütün planlarımız aynen devam ediyor. Yoğun katılımdan biz de çok büyük bir mutluluk duyduk. Katılımınız ve Antalya’nın en büyük ekip projesini merak ettiğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum“ dedi.

2019\'DA TESLİMLER GERÇEKLEŞECEK

Türel sözlerine şöyle devam etti:

“1 milyon 300 bin metrekarelik bir alandan bahsediyoruz. Etap etap yapılacak bir proje. 5 bin 47’si hak sahiplerine olmak üzere 6 bin 417 konut tamamlanacak. Bunun tamamlanma tarihi 2019 senesi. Ondan sonra da etap etap inşaat devam edecek.

KALİTE FARKI YOK

Hak sahibi ve yüklenici firma bloklarını özellikle ayırmadık. Çünkü hak sahiplerinin de burada en kaliteli malzemeyle en kaliteli inşaattaki dairelerine kavuşmasını öncelikledik.

ÇEVRECİ UYGULAMALAR ÖN PLANDA

Burada çevreci proje olması hususunda büyük hassasiyetler gösterdik. Hak sahiplerinin bahçesindeki ağaçların hepsini tek tek sökerek bir yerde toplayıp o hak sahiplerinin isimlerini o ağaçların üstüne yazdık.

GERİ DÖNÜŞÜMDEN AGREGA ÜRETİLDİ

Geri dönüşüm olarak; 165 bin 254 ton agrega ürettik. Bunların hepsini buradan çıkan malzemeyle ürettik. Sosyal hizmetlere 223 ton ahşap odunu yine buradaki yıkım faaliyetleri esnasında üretildi.

HURDA DEMİRLER MKE\'YE GİTTİ

Bin 324 ton hurda demiri de MKE’ye değerlendirmeleri için teslim ettik.

MEYVE BAHÇELERİ KORUNDU

Alan içerisinde yer alan fidanlıkta 9 bin 998 adet nar, narenciye, zeytin ve meyve ağacı, 997 adet yere dikili zeytin ağacı, 785 adet de keçiboynuzu, palmiye çınar ve bunun gibi büyük ağaçlar var. 11 bin 780 adet ağaç bulunmaktadır.

EĞİTİM ALANLARI DA ARTIYOR

Konut adalarının yanı sıra anaokul, ilkokul, ortaokul, lise olmak üzere; 11 adet okul var proje kapsamında. 3 adet sağlık ocağı var, 3 adet camii var, bir adet pazar yeri, spor ve kültür gençlik merkezimiz mükemmel. Belki de Türkiye’nin en modern, en başarılı spor kültür gençlik merkezlerinden biri olacak. Bir büyük hastanemiz var içeride. Bir müze alanımız olacak. Akaryakıt istasyonumuz olacak. Ve Sur Cadde dediğimiz caddeden de bir raylı sistem veya bir toplu ulaşım sistemini en uygun biçimde geçireceğiz ve mevcut raylı sistemine bağlayacağız.

AKILLI KENT PROJELERİ ARASINDA İLK ÜÇE GİRDİ

Bu proje Avrupa Birliği’nin 2020 programında “Akıllı Kent” olmak için 17 projenin içinden yarışarak 3 projeden birisi seçildi. Çok önemli. Ve MatcUP Akıllı Kent Kepez Santral Projesi 5 milyon Euro hibe desteğini aldık. Sağlanan bu hibe ile, akıllı aydınlatmalar, elektrik enerji depolama ve üretim alanları, akıllı yönetim uygulamaları, akıllı sayaçlar ile Kepez Santral Örnek bir akıllı kent olacak.

GREENGOOD DESIGN ÖDÜLÜ KAZANDI

Proje Kentsel Dönüşüm Kongresi’nde en iyi dönüşüm projesi seçildi. Çağdaş mimarisi, sosyal ve çevreci unsurları ile ön plana çıkan proje, dünyanın en eski ve en saygın tasarım yarışmaları arasında yer alan GreenGood Design kapsamında ödül kazandı.

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