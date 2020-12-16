BioNTech'in kurucularından Özlem Türeci: Yüzde 60 sürü bağışıklığı kazanmak normale dönmenin tek yolu

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip Koronavirüs (Covid-19) ile mücadelede geliştirilen aşılarda ilk onayı alan ve ilk uygulanmaya başlayan Pfizer-Biontech aşısının geliştiricisi Türk bilim insanı Özlem Türeci, aşı için Ocak ayından itibaren maraton koştuklarının altını çizerken "Amaç, insanların yüzde 60 ila yüzde 70 sürü bağışıklığına sahip oluncaya kadar katkıda bulunmak, çünkü normale dönmenin tek yolu bu" dedi.

USA TODAY'e konuşan Türeci, maraton koştuklarına dikkat çekerken, "Daha koşacak çok yol var gibi gözüküyor çünkü aşı henüz sadece iki ülkede onaylanmış durumda ve daha teslim edilecek milyonlarca doz aşı var." dedi. Koronavirüs öncesinde kanser çalışmalarına odaklandıklarını söyleyen Biontech'in kurucu ortağı ve baş tıbbi sorumlusu Türeci, virüs çıktıktan sonra çalışmalarını aşıya çevirdiklerini belirtti.

Türeci, aşının kanserli veya kronik hastalıkları olan kişiler ve çocuklar için güvenli olduğundan emin olmak için klinik denemelerin devam edeceğini ekledi.

Türeci, Koronavirüs aşılarını karşılaştırmayı reddederken "Aşılar, güvenlik ve etkinlik açısından çok benzer, ancak belki de yan etkiler açısından biraz farklıdır. Farklılıkları vurgulayan daha fazla veri yayınlanacaktır. Ben hangisini alacağımı biliyorum" ifadelerini kullandı.

"Kanser tedavisi için çalışırken virüslere nasıl saldırılacağını öğrendik"

On yıldan fazla süredir Biontech'in kurucu ortağı Dr. Uğur Şahin ile birlikte mRNA teknolojisine dayalı aşılar geliştiren Özlem Türeci, esas amaçlarının kanserle savaşmak olduğunu söyledi. mRNA teknolojisiyle iki kanser aşısı geliştirdiklerini belirten Türeci, birinci aşıda melanom hastaları için bir aşı geliştirirken ikincisinde tümörü bulunan hastaların genetiğinden örnekler alarak kişinin bağışıklık sistemini savaşmak için eğiten bir kişisel mRNA aşısı geliştirdi.

Kanser aşılarını geliştirirken bağışıklık sisteminin istediklerini yapması için mRNA'yı nasıl manipüle edeceklerini öğrendiklerini belirten Türeci, "mRNA bizim için bağışıklık sistemini modüle etmenin bir yolu. Bağışıklık sistemi, bizi patojenlere karşı, virüslere karşı savunmak için gelişmiş bir sistem" dedi.

Özlem Türeci, "Biontech kansere odaklanmış olsa da, bağışıklık sistemi virüslere karşı tasarlandığı için, virüslere nasıl saldırılacağı konusunda da çok şey öğrendik” ifadelerini kullanırken Koronavirüs'e bağışıklık kazanıldığında kanser çalışmalarına geri döneceklerini belirti.