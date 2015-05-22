Turkcell'den müşterisine: Abonelik feshiniz yapıldı, başınız sağ olsun

GSM operatörü Turkcell’in, abonelik feshi başvurusunda bulunan Aydın Hızlıca’ya gönderdiği yazılı mektupta yer alan bir ifade şaşkınlık oluşturdu. Hızlıca adına düzenlenen mektupta, 'abonelik feshi'nin yapıldığı belirtilerek 'başsağlığı' dileniyor.

Aboneliğin feshedilmesiyle ilgili olarak bazı hususların hatırlatıldığı tek sayfalık mektupta, iptal işlemi yapıldığı tarih itibariyle henüz faturalandırılmamış haberleşme hizmet bedelleri ile vergilerin yeni düzenlenecek faturaya yansıtılacağı bilgisi verildi.

Eski aboneyi şaşırtan mesaj ise mektubun sonunda yer alıyor. Hat için otomatik ödeme talimatı var ise iptal edilmesi gerektiği hatırlatılarak, “Turkcell ailesi olarak başsağlığı dileriz" deniyor.

'Başsağlığı’ mektubu karşısında şaşıran Aydın Hızlıca, mektubun fotoğrafını çekerek sosyal medyadan paylaştı.