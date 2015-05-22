T24 LogoT24 Logo
Bilim / Teknoloji

Turkcell'den müşterisine: Abonelik feshiniz yapıldı, başınız sağ olsun

Turkcell, numarasını iptal ettiren abonesine başsağlığı mesajı göndererek şaşırttı

22 Mayıs 2015 13:27

GSM operatörü Turkcell’in, abonelik feshi başvurusunda bulunan Aydın Hızlıca’ya gönderdiği yazılı mektupta yer alan bir ifade şaşkınlık oluşturdu. Hızlıca adına düzenlenen mektupta, 'abonelik feshi'nin yapıldığı belirtilerek 'başsağlığı' dileniyor. 

Aboneliğin feshedilmesiyle ilgili olarak bazı hususların hatırlatıldığı tek sayfalık mektupta, iptal işlemi yapıldığı tarih itibariyle henüz faturalandırılmamış haberleşme hizmet bedelleri ile vergilerin yeni düzenlenecek faturaya yansıtılacağı bilgisi verildi.

Eski aboneyi şaşırtan mesaj ise mektubun sonunda yer alıyor. Hat için otomatik ödeme talimatı var ise iptal edilmesi gerektiği hatırlatılarak, “Turkcell ailesi olarak başsağlığı dileriz" deniyor.

'Başsağlığı’ mektubu karşısında şaşıran Aydın Hızlıca, mektubun fotoğrafını çekerek sosyal medyadan paylaştı.

ETİKETLER

turkcellyanlışmesajbaş sağlığıabonelikfeshetmekullanıcımüşteri

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

Tottenham'ı yenen Liverpool rekora imza attı...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

Hafter Türkiye ve Rusya'nın çağrısını kabul etti; Libya'da ateşkes başladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24