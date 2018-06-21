Turcas Petrol jeotermal sektörüne odaklanıyor

Elif Varan - Ayşegül Acar / İstanbul, 21 Haziran (DHA) - Enerji odaklı yatırım şirketi Turcas, akaryakıtın yanı sıra jeotermal sektörüne de odaklanarak, bu alanda büyümeyi hedefliyor.

Turcas\'ın Genel Kurul toplantısında 2017 yılı mali sonuçlarına ve 2018 yılı hedeflerine yönelik bilgi veren Turcas Petrol A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Aksoy, yaptığı açılış konuşmasında şunları söyledi:

\"Akaryakıt ve madeni yağlar alanındaki iştirakimiz Shell & Turcas Petrol A.Ş., 2017 yılında güçlü kârlılıkla beraber, sektördeki lider ve öncü konumunu korudu.

\"Konvansiyonel elektrik üretimi alanındaki iştirakimiz RWE & Turcas Güney Elektrik Üretim A.Ş. bünyesindeki 800 MW kurulu gücündeki Denizli Doğalgaz Çevrim Santralimiz ise güvenilir işletme açısından mükemmel diyebileceğimiz bir operasyon sergiledi.\"

Genel Kurul Toplantısı’nda konuşan CEO ve Yönetim Kurulu Üyesi Batu Aksoy da, \"2017 yılı, Turcas olarak hem aktiflerimizi ve karlılığımızı büyüttüğümüz hem de grup içi birleşmelerle verimliliğimizi artırdığımız bir yıl oldu. Yatırım portföyümüzü yenilenebilir enerji kaynakları ile çeşitlendirme stratejimize paralel olarak; Aydın’daki 18 MW Kuyucak Jeotermal Santralimizi devreye almanın mutluluğunu yaşadık. Ülkemizin öncü petrol ve enerji odaklı yatırım şirketi olarak; inovatif teknolojilere dayalı yatırımlarımız ile Türkiye için değer yaratmaya devam edeceğiz\" dedi.

Turcas Petrol’ün genel kurulunda seçilen Yönetim Kurulu şu üyelerden oluşuyor:

Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Aksoy, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Banu Aksoy Tarakçıoğlu, CEO ve Yönetim Kurulu Üyesi Batu Aksoy, Yönetim Kurulu Üyesi Timuçin Tecmen, Yönetim Kurulu Üyesi Matthew J. Bryza, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Emre Derman ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Ergen.