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Bilim / Teknoloji

Türbülansın etkisini azaltan sistem yolda

Yolcuların olduğu kadar pilotların da korkulu rüyası olan türbülansın ın daha az hissedilmesi için uçak yapım şirketleri yeni sistemler denemeye başladı

04 Ekim 2008 03:00

Aniden geldiği ve uçakları çok şiddetli sarstığı için yolcuların olduğu kadar pilotların da korkulu rüyası olan "Türbülans"ın daha az hissedilmesi için uçak yapım şirketleri yeni sistemler denemeye başladı.

ABD’li imalatçı Boeing, yeni yolcu uçağı 787 Dreamliner’de özel bir "oto-pilot" sistemini denemeye başladı. İlk testleri gerçekleşen hassas "oto-pilot" ile, türbülans sırasında uçağın yukarı-aşağı, sağa sola yaptığı ani hareketlere karşılık çok hızlı kumandalar vererek kontrol altında tutulması hedefleniyor. Böylece uçuş sırasında oluşan sarsıntılar yüzde 50 oranında azaltılacak.

Henüz Boeing’in test uçağında yapılan denemeler, 787’nin önümüzdeki aylarda uçmaya başlamasıyla bu uçakta test edilecek.

Boeing’in geliştirdiği yeni sistemde, uçağın farklı kumanda noktalarında 8 adet özel algılayıcı bulunuyor. Türbülansın oluşmasıyla birlikte uçağın kontrol dışı yaptığı hareketler daha başlarken "oto-pilot" sistemi tarafından müdahale ediliyor. Böylece yolcunun sarsılması önlenip, uçağın daha istikrarlı uçması sağlanacak.

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