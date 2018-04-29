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BBC Türkçe

Türbülansa giren uçakta 26 kişi yaralandı

Paris'ten Çin'e doğru yolculuk yapan bir uçağın türbülansa girmesi sonucu 26 kişi yaralandı. Yaralananlardan 4'ünün durumunun ciddi olduğu açıklandı.

29 Nisan 2018 20:30

Paris'ten Çin'e doğru yolculuk yapan bir uçağın türbülansa girmesi sonucu 26 kişi yaralandı. Yaralananlardan 4'ünün durumunun ciddi olduğu açıklandı.

Çin Doğu Havayolları'na ait uçak, Çin'in güneyindeki Kunming Havalimanı için alçalmaya başladığı sırada şiddetli türbülansa girdi.

Çin devlet haber ajansı Xinhua, yolcularda kırık, kafatası derisinde kesik ve yumuşak doku zedelenmesi görüldüğünü belirtiyor.

Hong Kong merkezli based South China Morning Post gazetesi bir yolcunun "Uçaktaydım ve kurtulamayacakmış gibi hissettim" dediğini aktarıyor.

Olayın ardından Çin Doğu Havayolları yaptığı açıklamada, uçak alçalırken yolcuların kemer takmasının hayati olduğunu belirtti.

Xinhua da yaralananların çoğunun kemer takmayan yolcular olduğunu ve 10 dakika içinde ikisi şiddetli olmak üzere çok sayıda sarsıntı meydana geldini bildirdi.

Türbülans sırasında bazı yolcuların başlarını bagaj kapaklarına çarptığı, kimi bagaj kapaklarınınsa sarsıntı nedeniyle açılması sonucu yolcuların üzerine düştüğü belirtiliyor.

Paris'in Charles de Gaulle Havaalanı'ndan kalkan Airbus A330 uçağının Kunming'e inebildiği belirtiliyor.

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