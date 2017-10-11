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Türbe sandukası yazı tahtasına döndü

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA) - ISPARTA'nın Eğirdir İlçesi'nde bulunan Baba Sultan Türbesi'nin sandukası, yazı tahtasına döndü

11 Ekim 2017 18:30

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA) - ISPARTA\'nın Eğirdir İlçesi\'nde bulunan Baba Sultan Türbesi\'nin sandukası, yazı tahtasına döndü. Kimi kayınvalidesinin dilinin bağlanmasını isterken, kimi de üniversite, çocuk ve eşine iş diledi.
Eğirdir\'in Yazla Mahallesi\'nde bulunan Baba Sultan Türbesi, hem ilçe halkı hem de dışarıdan gelenler tarafından ziyaret ediliyor. Timur\'un Anadolu\'yu istilası sırasında halka eziyet etmemesi için ricada bulunduğu rivayet edilen Baba Sultan\'ın türbesini ziyaret edenler, dua ederken, türbede bulunan sandukanın üzeriniyse yazı tahtasına çevirdi. Sandukanın üzerindeki tahtalara kimi \'Kaynanamın dili ağzı bağlansın\' yazarken, kimileri de \'Çocuğum olsun\', \'Eşime iş istiyorum\', \'Üniversite sınavını kazanmak istiyorum\' yazdı. Bazılarının da sandukaya kalp işareti çizdiği görüldü.
Türbede herhangi bir görevlinin beklemediği ve kapısının sürekli açık durduğu belirtilirken, Eğirdir Belediyesi, bölgedeki türbeleri bakım ve onarıma aldı. Şeyh Muslihiddin ve Devran Dede türbelerinin yanında Baba Sultan Türbesi\'ni de bakıma alan belediye ekipleri, eskimiş ve aslına uygun olmayan sarık ve çuhaları yeniledi. Ekiplerin, Baba Sultan Türbesi sandukası üzerindeki yazılarla ilgili herhangi bir onarım yapmayacağı öğrenildi.

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