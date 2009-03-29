Türbanlılar sandık başındaydı

Yüksek Seçim Kurulu'nun yasaklamasına Konya'da bazı sandıklarda uyulmadı. Yüksek Seçim Kurulu'nun yasaklamasına karşın, sandık kurullarında türbanlı partililer görev yaptı. Gazeteciler türbanlı görevlilerin bazılarını görüntülerken, yine türbanlıların görev yaptığı belirtilen okullara gazeteciler sokulmadı.



Selçuklu İlçesi Mareşal Mustafa Kemal İlköğretim Okulu'da bulunan 1087 No'lu sandıkta görevli 2 kadın partili, türbanlarıyla görevlerini sürdürdü. Sandık Kurulu Başkanı ya da seçim kurulu görevlileri türbanlı partililere müdahale etmedi.



İmam Hatip Lisesi'nde ise polisler, gazetecilerin bina içerisine girmelerine izin vermedi. Okulun bahçe giriş kapısında, makam otomobiliyle duran bir emniyet amiri, gazetecilere bahçe kapısındayken `İçeride çekim yapmak yasak' diyerek bahçeye girişlerini engellemek istedi. Polisin zorla dışarı çıkarttığı gazeteciler, Yüksek Seçim Kurulu'nun seçimler sırasında oy kullanma anı hariç çekim yapılabileceği yönündeki kararını hatırlattıktan sonra, her bir gazeteci iki resmi polisin nezaretinde okul karidorlarına alındı. Kısa süre sonra da gazeteciler, polisler tarafından okul dışına çıkarıldı.



Bazı sandıklarda ise türbanlı görevliler sandık kurulu başkanlarının uyarısıyla ya türbanlarını çıkarttı, ya da peruk taktı.



Zonguldak'ta da türbanlı sandık görevlileri



Zonguldak'ta, Yüksek Seçim Kurulu'nun türban yasağına rağmen bazı sandık görevlilerinin türbanlı olması dikkat çekti. Türbanlı bir görevli, gazetecilerin görüntü çektiğini fark edince türbanını çıkardı. Propaganda çalışmalarının dün akşam sona ermesine rağmen billboardlarda asılı olan bazı adayların afişleri ise polisin uyarısı üzerine belediye görevlileri tarafından kaldırıldı.



158 bin 479 seçmene sahip Zonguldak merkezde seçmenler oylarını kullandı. Polis, oy kullanılacak kamu kurumlarında önlem alırken, oy verme işlemi sabah 08.00'de başladı. Ancak sabahın ilk saatlerinde yoğunluk yaşanmadı. YSK'nın, sandık bölgesini kamusal alan ilan etmesi ve burada kılık kıyafet kurallarına uyulmasının zorunlu olduğunu hatırlatmasına rağmen, bazı sandık görevlilerinin türbanlı olması dikkat çekti.



Bahçelievler Mahallesi'nde 3 sandığın kurulduğu kahvede 1119 numaralı sandıkta türbanıyla görev yapan Şennur Çekiç, gazetecilerin görüntü aldığını görünce dışarıya çıktı. Bir süre türbanını çıkarmadan dışarıda bekleyen Çekiç, daha sonra yeniden içeriye girdi ve diğer görevlilerin uyarısı üzerine türbanını çıkararak görevine devam etti. Gazi İlköğretim Okulu'nda da bir kadın sandık başında türbanlı olarak görev yaptı. Adını söylemek istemeyen görevli, türbanını çıkarmadan görevine devam etti.



Seçim propaganda çalışmalarının dün akşam saat 18.00'de sona ermesine rağmen, bazı mahallelerde bulunan billboardlardaki propaganda afişlerinin kaldırılmaması dikkat çekti. Bahçelievler Mahallesi'ndeki billboardlarda asılı olan AKP Zonguldak Belediye Başkan adayı Secaattin Gonca'nın afişleri, polisin uyarısı üzeri belediye ekipleri tarafından söküldü. Polis, uyarılarına rağmen kaldırılmayan afişlerle ilgili ise tutanak tuttu.



(DHA)

