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'Türbanlılar öpüşemez, sevişemez, kötülük yapamaz mı'

Habertürk TV'de yayınlanan Pelin Çift ile Haber Hattı programında Huzur Sokağı dizisi tartışıldı.

14 Eylül 2012 20:00

 

Son günlerin tartışılan dizisi Ş. Yüksel Şenler'in romanından uyarlanan Huzur Sokağı dizisi Mutlu Tönbekici ve Esra Elönü tarafından eleştirildi. Tönbekici, "Dizilerde türbanlılar öpüşemez, sevişemez, kötülük yapamaz. Bu ne? Libya 'da ABD elçiliğine yapılan saldırıda gördük. Müslümanlar hiç de hoşgörülü değil'' dedi.
 
Habertürk TV 'de yayınlanan Pelin Çift ile Haber Hattı programının konuğu Vatan yazarı Mutlu Tönbekici 'ydi. 
 

'Dizilerde türbanlılar öpüşemez, sevişemez, kötülük yapamaz'.

 
Dizi karakterlerinin başörtülü ve başörtüsüz olarak farklı özellikler taşıdığını iddia eden Tönbekici, "Benim izlediğim bölümde başı açık olan kişiler tüm olumsuz özellikleri taşıyor. Bir tane iyi kişi yok başı açık kızlar arasında. Tüm örtülü karakterlere olumlu özellikler atfedilmiş" dedi. Libya 'daki ABD elçiliğine yapılan roketatarlı saldırıya dikkat çeken Tönbekici, "Dizilerde türbanlılar öpüşemez, sevişemez, kötülük yapamaz. Bu ne? Libya 'da ABD elçiliğine yapılan saldırıda gördük. Müslümanlar hiç de hoşgörülü değil'' dedi.
 

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Mutlu Tönbekici ve Esra ElönüHuzur Sokağıdizi başörtülü

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