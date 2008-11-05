Türbanlı öğrencilerden CHP'ye teşekkür

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün onayıyla yürürlüğe giren öğrenci affı, ilginç bir olayın yaşanmasına neden oldu. CHP İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Nur Serter’e, türban nedeniyle uzun yıllar karşı karşıya geldiği türbanlı öğrenciler teşekkür ziyaretinde bulundular. Serter, öğrencilerin yaklaşımından memnuniyet duyduğunu belirtirken, “Ben olaya hiç türban tartışmasıyla yaklaşmadım. O ayrı bir uygulamadır” dedi.



Binlerce öğrencinin yeniden umudu olan ve TBMM tarafından çıkarılan af yasası ilginç gelişmeleri de beraberinde getirdi. Af konusunun gündeme gelmesiyle birlikte, affın başlangıç tarihinin daha gerilere ve daha önce aflardan yararlanmamış öğrencilerin de bu aftan yararlanmasına öncülük eden CHP İstanbul Milletvekili ve Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Üyesi Prof. Dr. Nur Serter’e “şaşırtan” teşekkür ziyareti gerçekleşti. Af yasasının ardından CHP’li Serter’i ziyaret eden ve aralarında türbanlı öğrencilerin de bulunduğu bir grup, Serter’e gösterdiği çalışmalar nedeniyle teşekkürlerini ilettiler.



Söz konusu girişimin kendisini şaşırttığını söyleyen CHP’li Serter, olayı şöyle anlattı:



“Çıkarılan af yasasından yararlanan öğrenciler geldi, AKP’li vekiller başta olmak üzere diğer vekilleri ziyaret ettiklerini söylediler. Bana da geldiler, aralarında türbanlılar da vardı. Af konusunda, benim dışımda kimsenin kendilerini içtenlikle dinlemediklerini söylediler. ‘Bizi bir tek siz içtenlikle dinlediniz. Bize dakikalarca vakit ayırdınız ve sorunumuzun çözülmesine en büyük katkıyı verdiniz. Bizim isteklerimiz doğrultusunda affın çıkmasına öncülük ettiniz’ dediler. Beni çok samimi bulduklarını söylediler ve bu nedenle de teşekkür ettiklerini belirttiler. İçlerinde Polis Akademisi öğrencileri de vardı.”



'Af ve türban ayrı şeyler'



Af konusuna hiçbir zaman türban açısından bakmadığını anlatan CHP’li Serter, şunları söyledi:

“Ben olaya hiç türban tartışmasıyla yaklaşmadım. O ayrı bir uygulamadır. Türbanla ilgili kurallar bellidir, Anayasa Mahkemesi’nin kararlarıyla netleşmiştir. Bu öğrenciler geri döndüğünde üniversitenin istediği koşullarda okuyacaklardır. O onun için şu andaki affın tartışma alanı dışında bir olay. Ben olaya onun dışında baktım. Hiç af yasasından yararlanmamış olanların, affın kapsamına alınmasını CHP olarak biz sağladık. Bu konuda benimle konuşmuş olanlar vardı, ben onların sorununa çözüm aramak için çalıştım. Böyle bir vefa duygusu taşıyan bir ekip beni açıkçası şaşırttı, bunu kendilerine de söyledim.”

