Türbanlı maalesef alamayız

T24 - Tiyatro sanatçısı Nejat Uygur’un eşi Necla Uygur, Başbakan Tayyip Erdoğan’ın, Erdoğan’ın üç yıl sonra, “Nejat Uygur GATA’da. Eşim ziyaret etmek istiyor. Hanımı ‘Yetkililer gelmemesi isabetli olur’ diyor.





Bunu en üst düzeye ‘Nedir bu hal ya, ne yaptıklarının farkında mısınız’ diye sordum” sözleriyle askere tepki gösterdiği olayın detaylarını Hürriyet’e şöyle anlattı:



“Emine Hanım, Nejat’ı ziyarete gelmek istediğini ve ‘Bir mahsuru olup olmadığını’ sordu. ‘Onur duyacağımı’ söyledim. Sonra ‘Bir yanlışlık olmasın’ diye doktorlara durumu ilettim. Onlar da, ‘Başbakanın eşi türbanlı olduğundan dolayı maalesef hastaneye alınamıyor’ diyerek iletmemi istediler.





Dışarıda buluştuk



Emine Hanım’a, gelmemesi ricasında bulundum. Bana üzüntülerini bildirdi. Ben de çok üzüldüğümü söyledim. Dışarıda buluştuk. Elimi tuttu, hiçbir günahımın, kötü niyetimin olmadığını bildirdi.”



Emine Erdoğan’ın bu durumdan dolayı çok kırgın olduğunu da aktaran Uygur şöyle konuştu: “Emine Hanım’ın gözleri dolu dolu oldu. ‘Hastanede annem ya da babam yatsa ne olacaktı?’ diye sordu.”



Uygur, Başbakan’ın askere sitemini ise şöyle değerlendirdi: “Durum değerlendirmesini Başbakan ile asker aralarında yapsınlar. Ben bir asker gelini olarak böyle bir şeyi şık karşılamıyorum. Ama Başbakanımız askerlere genel olarak suçlama yapmıyor. Askerleri çok koruduğu dönemler de oluyor. Halen bayramlarda Emine Hanım’ı arayıp bayramlarını kutlarım. İlişkimiz devam ediyor. Ama benim bir tarafım da asker.”







