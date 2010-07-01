'Türbanlı kızlar üniversiteye girecek' demedim!'

T24 - CHP lideri Kılıçdaroğlu, Radikal gazetesi Ankara Gece Sorumlusu Behzat Miser'e verdiği ve "Kızlar üniversiteye türbanla girecek" başlığı ile (1 Temmuz 2010) yayımlanan röportajda kendisinin türbanlı kızların üniversiteye gireceğine dair bir ifade kullanmadığını açıkladı.



CHP Genel Merkezinden yapılan açıklamaya göre, bir gazetede bugün "Kızlar üniversiteye türbanla gidecek" başlıklı röportajının yayımlandığını anımsatan Kılıçdaroğlu,"Gazetede ayrıntılı olarak yer alan sorular ve bu sorulara verilen yanıtlardan da açıkça görüleceği gibi tarafımdan 'Kızlar üniversiteye türbanla gidecek' ifadesi kullanılmamıştır" dedi.



Kılıçdaroğlu, "İktidar olursanız başörtülü kızların üniversiteye gidebilmesi için bir şey yapacak mısınız" sorusuna, "O konuda söyledim. O sorunu biz çözeriz ve çözmeye de kararlıyız" yanıtını verdiğini belirtti.



"Nasıl çözeceksiniz" sorusunu "Onu bize bıraksınlar. Terörü de çözeceğiz, türban sorununu da çözeceğiz"; "Türbanlı kızlar üniversiteye gidebilecekler mi" sorusunu ise "Toplumsal desteği sağlayacağız. Herkesin okumasına olanak sağlayacağız. Kimsenin endişesi olmasın. Biz bu sorunu çözeceğiz" diye cevapladığını kaydeden Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:





'Türbanın siyasi malzeme yapılmaması kanısındayım'





"Sorular ve sorulara verilen yanıtlar açıkça göstermektedir ki gazetenin manşeti hariç, kullandığı haberde 'Kızlar üniversiteye türbanla gidecek' ifadesi yer almamaktadır.



Kaldı ki bu konuda Danıştayın, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin, Anayasa Mahkememizin yerleşmiş kararları bulunmaktadır. Bilindiği gibi Anayasa Mahkemesi kararları yasama, yürütme ve yargı organlarıyla gerçek ve tüzel kişileri de bağlar.



Türbanın siyasi malzeme yapılmaması ve tüm siyasi partilerle toplumsal uzlaşmanın sağlanması halinde çözülebilecek bir sorunla ilgili olarak kullanmadığım bir ifadenin manşetten verilmesinin meslek etiği ile bağdaşmadığı kanısındayım.





Türbanlı kızlar üniversiteye gidebilecek mi?





CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Kürt sorununu AKP’nin çözeceğini sanmadığını söyledi. Kılıçdaroğlu, 'İktidarınızda başörtülü kızlar üniversiteye girebilecek mi' sorusunu 'Herkesin okumasına olanak sağlayacağız. Bu konuda kimsenin endişesi olmasın' diye yanıtladı.



Kılıçdaroğlu'nun Radikal gazetesinde yer alan röportajı şöyle:



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kürt sorununu da üniversitelilerin türban sorununu da CHP iktidarının çözeceğini savundu. Kılıçdaroğlu, “Başörtülüler üniversiteye gidebilecekler mi?” sorusuna, “Herkesin okumasına olanak sağlayacağız. Bu konuda kimsenin endişesi olmasın. Biz bu sorunu çözeceğiz” yanıtını verdi. “Gediktepe’de mesele çömelme değil, ülkenin Başbakan’ın gözlerine yansıyan korku ve güvensizlik” diyen Kılıçdaroğlu, Avrupa’daki sosyal demokrat partiler gibi ‘yeni sol’ bir çizgi izleyeceği mesajını verdi



Behzat’ın soruları



15 Haziran’da kaybettiğimiz Radikal Ankara Gece Sorumlusu Behzat Miser, Sivas olaylarının yıldönümü olan 2 Temmuz’da yayımlanmak üzere Kılıçdaroğlu ile görüşmek istiyordu. Behzat’ın hazırladığı soruları da yanıtlayan Kılıçdaroğlu, Radikal’in diğer sorularına şu karşılıkları verdi:



Gediktepe’ye ne zaman gideceksiniz?



Daha belli değil, görüşmeler devam ediyor.



Giderseniz size de askerlerin çömelme, kask ve çelik yelek giyme ricası olabilir...



Kask, çelik yelek giymeyi normal karşılamak lazım. O fotoğrafta sayın Başbakan’ın gözlerine bakacaksınız, oradaki korkuyu endişeyi göreceksiniz. O fotoğrafın temel özelliği odur. Sayın Başbakan’ın eğilmesi ya da siperde yatması değil. Siz kendi toprağınızdasınız, kendi ülkenizdesiniz ve güven içinde değilsiniz, korkuyorsunuz, sorun burada zaten.



“Kemal Kılıçdaroğlu da çömeldi” eleştirilerini göze aldınız mı.



Bakalım, önce bir gidecek miyiz, gitmeyecek miyiz o bile kesinleşmedi. Belki askerler ‘hayır müsait değil’ diyebilir.



Başbakan ile görüşürseniz, “Açılımda şunlar da olmalı” diyecek misiniz?



Sayın Başbakan gelecek, önce açılımdan neyi kastettiğini anlatacak. Bugün gazetelerde var; ‘açılımın yüzde 80’i tamamlandı’ diyor. Kalan yüzde 20 ne acaba? O bilgiler Başbakan tarafından verilirse, arkadaşlarımızla oturup bakarız, bunlarla terör olayı sonlanır mı sonlanmaz mı? O zaman önerilerimizi açıklarız.



Konuşmalarınıza ‘slogan siyaseti’ eleştirileri geldi. Kürt sorunuyla ilgili söyleminizin içini doldurabilecek misiniz?



Bizim 89 raporumuz var. Bugün de arkasındayız, her satırını savunuyoruz. Sorunu, aklı ve mantığı öne koyarak toplumsal destek sağlayarak çözmeye hazırız. Biz çözeceğiz. AKP’nin çözeceğini sanmıyorum.



İktidar olursanız başörtülü kızların üniversiteye gidebilmesi için bir şey yapacak mısınız?



O konuda söyledim. O sorunu biz çözeriz ve çözmeye de kararlıyız.



Nasıl çözeceksiniz?



Onu bize bıraksınlar. Terörü de çözeceğiz, türban sorununu da çözeceğiz.



Türbanlı kızlar üniversiteye gidebilecekler mi?



Toplumsal desteği sağlayacağız. Herkesin okumasına olanak sağlayacağız. Kimsenin endişesi olmasın. Biz bu sorunu çözeceğiz.



Anayasa Mahkemesi’nin Anayasa değişikliğiyle ilgili iptal başvurusunu görüşeceği 5 Temmuz’dan sonrası için bir öngörünüz var mı?



Kuşkusuz, şöyle ya da böyle çıkarsa tartışılacak. Ama bu tartışmalar o çevrelerin dışına çıkarsa iktidar-muhalefet tartışmasına dönerse kısırlaşır.



Sadece iptalini istediğiniz yüksek yargıyla ilgili maddeler iptal edilip diğerleri referanduma giderse...



Referandumda değişikliğe destek veririz. Gerçi o maddeler bizi tatmin etmiyor. Örneğin, Avrupa Sosyal Şartı gereği memurlara grev hakkı verilmesi lazım ama o yok burada. Bir aldatmaca ama sonuçta biz karşı çıkmayız.



Ombudsman maddesine neden karşı çıktığınız soruluyor....



(AB Büyükelçileriyle yemekte) Onu sordular ve ben Avrupalı dostlarımıza şunu anlattım: ‘Sizin ülkenizde ombudsman yasası çıktığında, Anayasaya aykırı olursa, sizin parlamenterler evet derler mi demezler mi?’ Biz ombudsmanlığa karşı değiliz. Ama yapılan düzenleme mevcut Anayasa’ya uygun olmalı. Anayasa’da ombudsman konusunda bir kurumsal sıkıntı varsa bu AB normlarında bir Anayasa değişikliği ile getirilir, oybirliği ile çıkar, ondan sonra hukuki düzenlemeler yapılır. Ama ‘Anayasa önemli değil, aykırı olabilir, iptal edilirse biz değiştirdik CHP karşı çıktı deriz’ anlayışıyla yaklaşıldığını anlattım. Onlara, ombudsmanlık ile ilgili en güzel kitabı bir sosyal demokratın sayın Zekeriya Temizel’in yazdığını söyledim.



Konuşmalarınızda ekonomik konulara öncelik veriyorsunuz. Anayasa konusuna, laiklik konusuna girmiyorsunuz. Bu bilinçli bir tercih mi?



Evet bilinçli yapıyorum. Çünkü halkın gündeminde işsizlik, yoksulluk var. Bunları bir kenara bırakıp başka konulara girerseniz, siyasetçi, bu durumlardan kopuk bir kayıkçı kavgasının sürdürüldüğü algısı yaratır. Çiftçinin, halkın sorunları varsa dillendirilmeli. Ben de bu sorunları dillendirip çözüm önerilerimizi anlatıyorum. Elbette ki Türkiye’de Anayasa değişmeli. Çağdaş, AB normlarına uygun, güçler ayrılığına dayanan, medyanın bağımsızlığı güvence altına alınmış, dokunulmazlıklar Avrupa normlarında yeniden düzenlenmiş, Atatürk’ün çiğnenen vasiyeti yerine getirilerek TTK (Türk Tarih Kurumu) ve TDK (Türk Dil Kurumu) eski konumuna getirilmiş bir Anayasa gerek. Önce aş iş olayını bitirelim, elbetteki demokrasiyi güçlendirmek istiyorsak, Anayasa değişikliğini yapacağız. Taahhüt ediyoruz. Bizim yapacağımız değişiklik, Türkiye’de demokrasi, hak ve özgürlükler çıtasını, medyanın özgürlüğünü ve bağımsızlığını yükseltecek.



Kullandığınız, halkçılık söylemi Ecevit dönemi örnek gösterilerek eleştiriliyor...



Ecevit hükümetinin en büyük zaafı, ekonomiyi yönetememesi olmuştur. Eğer yönetebilselerdi bu acı tabloyla karşılaşmazlardı. Bunu şimdi CHP’nin genel başkanı olarak rahatlıkla söylüyorum. Biz ekonomiyi iyi yöneteceğiz. Nasıl yöneteceğimizi de çok iyi biliyoruz. Geçmişte hatalar yapıldı. Bu hatalara düşmeyeceğiz. Sosyal piyasa ekonomisi uygulayacağız. Devletin hantal yapısına ekonominin tümünü teslim edemezsiniz. Ederseniz geçmişte yaşanan pek çok sorunu bugüne taşırsınız. En iyi ekonomi ve tarım uzmanlarının CHP’de olduğunu bilmeniz lazım. Ekonomide, sosyal güvenlikte, tarımda, sağlıkta daha çağdaş modeller üzerinde gideceğiz. Dünyadan AB’den kopuk, kendimize özgü projeleri olan bir siyasal parti değiliz. Dünya ekonomisi ile sağlıklı bazda bağlı bir ekonomi istiyoruz. Devlet sanayicinin daha etkin ve güvenli bir hukuk içinde kendisini ve Türkiye’yi hızla kalkındıran, istihdam yaratan bir noktaya taşıyacaktır.



İngiltere İşçi Partisi’nin ortaya koyduğu ‘yeni sol’dan mı bahsediyorsunuz?



Aynen öyle, İngiltere’deki, Almanya’daki sosyal demokrat partiler gibi. 21. yüzyılda artık özel sektörü reddeden bir anlayışın olmadığını çok iyi biliyoruz. Sosyal piyasa ekonomisi diyoruz. Çalışanların hakları da olacak. Sendikalarla da işverenlerle de konuşuyoruz. Şunu söylüyorum: İşçi ve işveren artık karşıt kutuplar değildir. İşbirliği yapıp üretimi maksimize eden, yaratılan katma değeri de hakça bölüşen bir alanda çalışılmalı. Biz ücret sendikacılığına da karşıyız, bundan vazgeçmeliyiz. Sendika her şeyden önce işçinin çalıştığı alanın yaşamasını ve güçlenmesini istemeli. Yoksa onu da kaybeder.





Gürsel Tekin için karar günü 3 Ağustos



CHP Genel Başkanı seçildikten sonra ilk gezisini maden kazasının yaşandığı Zonguldak’a gerçekleştiren ve daha sonra Çorum, Trakya, Gaziantep, Adıyaman ve Antalya’ya giden Kemal Kılıçdaroğlu, temmuz ayında da yollarda olacak. Gelecek haftasonu Trabzon ve Giresun’a gidecek olan Kılıçdaroğlu, 10 Temmuz’da İzmir ve ilçelerini ziyaret ederek Balıkesir’e gidecek.



Kılıçdaroğlu, 16-19 temmuzdaysa Eskişehir, Bilecik, Bursa ve Yalova’da halkla bir araya gelecek.



Kılıçdaroğlu, 30 Temmuz’da ise Kahramanmaraş’ta olacak.



Kılıçdaroğlu, 8-9 temmuz tarihlerinde il başkanları ve partili belediye başkanlarını genel merkezde toplayacak. Kılıçdaroğlu toplantıya katılanlara ‘halkla yakın ilişki kurun, CHP’nin politikalarını halka iyi anlatın, seçimler için hazırlığa başlayın’ talimatı verecek.



Kılıçdaroğlu, ilk yurt dışı gezisini de KKTC’ye yapacak. Kılıçdaroğlu 20 Temmuz’da Kıbrıs Harekatı’nın yıldönümü törenleri için KKTC’ye gidecek. CHP liderinin ziyaret sırasında KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu ile de bir araya gelmesi bekleniyor.



İstanbul eski Başkanı ve Parti Meclisi üyesi Gürsel Tekin’in Merkez Yönetim Kurulu üyeliğinin görüşüleceği Parti Meclisi toplantısı da 3 Ağustos’ta yapılacak.





