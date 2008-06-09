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Politika

Türbanlı ilana Cumhuriyet ayarı

Milli Eğitim Bakanlığı’nın organize ettiği ve Halk Bankası’nın sponsor olduğu Ana Kız Okuldayız Okuma Yazma Kampanyası’nın tanıtımı için gazetelere ve

09 Haziran 2008 03:00

Milli Eğitim Bakanlığı’nın organize ettiği ve Halk Bankası’nın sponsor olduğu Ana Kız Okuldayız Okuma Yazma Kampanyası’nın tanıtımı için gazetelere verilen ilanda türbanlı kadın fotoğrafı kullanıldı. Ancak Cumhuriyet gazetesine verilen ilanda türbanlı kadın fotoğrafı yerine başı açık kadın fotoğrafı kullanılması dikkat çekti.
Başbakan Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın isim anneliğini yaparak desteklediği “Ana - Kız Okuldayız” okuma yazma kampanyası 6 Haziran Cuma günü başladı. 4 yılda 15 yaş ve üstü 3 milyon kadının okuma yazma öğrenmesinin hedeflendiği kampanyaya Halk Bankası ilk etapta 5 milyon YTL destek vererek sponsor oldu. Kampanyayla ilgili olarak dün ve önceki gün gazetelere verilen ilanlarda türbanlı kadın fotoğrafı kullanılarak “Milli Eğitim Bakanlığı tüm zamanların en büyük okuma yazma kampanyasını başlatıyor” duyurusu yapıldı.
Cumhuriyet gazetesine verilen ilanda ise türbanlı kadının yerine başı açık bir kadının fotoğrafına yer verildiği görüldü.

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