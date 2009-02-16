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Politika

Türbanlı eczacı Bakan Şimşek'in eli havada bıraktı

Seçim çalışması için Eskişehir'e giden Bakan Mehmet Şimşek'i girişte karşılayan eczacı Nazmiye Tanışman, Bakan'la tokalaşmadı

16 Şubat 2009 02:00

AKP Eskişehir Seçim Koordinasyon Merkezi'ne gelen Devlet Bakanı Mehmet Şimşek'i girişte karşılayan ancak Bakan'ın uzattığı elini sıkmayan türbanlı kadının, eczacı Nazmiye Tanışman olduğu belirtildi.

Dün akşam Çanakkale'den Ankara'ya giderken eşi Annalisa ile birlikte Eskişehir'e gelen bakan Mehmet Şimşek, Atatürk Bulvarı'ndaki Eskişehir Çiğbörek Evi'nde yemek yedikten sonra AKP İl Seçim Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret etti.

Bakan Şimşek, Seçim Koordinasyon Merkezi girişinde kendisini karşılayan aralarında kadınların da bulunduğu partililerle tek tek tokalaştı. Türbanlı bir kadın ise Şimşek uzattığı elini sıkmayıp, kendi elini gögsüne götürerek Bakan'ı başıyla selamladı.

Bakan Şimşek'in elinin havada kalmasına neden olan kadının, Eskişehir'in Arifiye Mahallesi 2 Eylül Caddesi'nde eczane işleten Nazmiye Tanışman olduğu ortaya çıktı.

Tanışman, Seçim Koordinasyon Merkezi'nde en ön sırada oturup, elini sıkmadığı Bakan Şimşek'in konuşması sonuna kadar dinledi ve ardından da bakanla birlikte toplu fotoğraf çekiminde yer aldı.

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