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Dünya

Türbanını atıp soyundu!

İtalya'da Müslüman bir kadın, türbanını çıkartıp çıplak poz verince ülkedeki Müslümanların tepkisini topladı

29 Ekim 2008 02:00

İtalya'nın başkenti Roma yakınlarındaki Nettuno kasabasında oturan Fas asıllı Müslüman, 26 yaşındaki Hanane Zemali, çocukluğundan itibaren kullandığı türbanını çıkartıp çıplak poz verince ülkedeki Müslümanların tepkisini topladı.



Müslüman kadınların haklarına dikkat çekmek amacıyla soyunduğunu ileri süren Hanane Zemali, ``Müslüman kadınlara güçlü bir sinyal vermek için soyundum. Onların güçlenerek onlara mal gibi davranan babalarına baş kaldırmalarını istiyorum. Birçok kadın kaçmak istiyor. Ancak sadece birkaçı bunu başarabiliyor. Biliyorum ki bu fotoğraflar ailem ve hemşerilerim tarafından kabul görmeyecek. Ama birçok kadın için bu zincirlerinden kurtulmak için fikir olacak. Ben Müslümanım, inançlıyım. Her gün dua ediyorum. Ancak Hz. Muhammed öğretisinde, kadınların ikinci sınıf muamele görmesi yok. Fotoğraflarımla kimsenin canını yakmıyorum. Sadece aynı haklara ve konuşabilme olanağına sahip olmayı istiyorum'' dedi.

Evden kaçıp evlendi

Hanane Zemali, Tunus'ta katı Müslüman kurallarının hakim olduğu bir ailede doğdu. Daha çocuk yaşta türban kullanırken, `kapalı kapılar' ardında büyüdü. Babası ve 6 ağabeyi okuması bir yana dışarı çıkmasına izin vermedi. Sadece kendi cinsindeki kuzenleriyle konuşmasına izin verdi. 2002 yılında ekmek almaya gittiğinde, 54 yaşındaki bir İtalyan ile tanıştı. İtalyan, Zemali'nin sadece gözlerini görürken telefonunu sordu. Zemali ailesinden gizli bu İtalyan'la görüşmeye başladı. Daha sonra evden kaçtı. İtalyan Müslüman olarak Zemali ile evlendi. Yaklaşık 6 ay önce de İtalya'ya gelip yerleşti.

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