Türbanın faturası

ANTALYA - Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü’ne seçimde ikinci sırayı alan Prof. Dr. İsrafil Kurtcephe atandı. Eski rektör ve Üniversiteler Arası Kurul Başkanı Prof. Dr. Mustafa Akaydın, “Atanmamam için mantıklı hiçbir neden yoktu. Cumhurbaşkanı Gül ideolojik bazı nedenlerle atamayı yapmamış” dedi. En iyi özgeçmiş, en iyi bilimsel dosyanın kendisinin olduğunu savunan Akaydın, “Tarafsız cumhurbaşkanı olsa, farklı bir karar çıkardı. Laik Türkiye Cumhuriyeti’nin kazanımlarını savunmam, bir kusur olarak görüldü. Türbanın faturasını ödüyorum” diye konuştu.



