Türbanı yüzünden cinayet işlenen avukat, SP adayı

Saadet Partisi'nin yeni başkan adayı, türban tartışması yüzünden Baro başkanını ömlüme götüren süreci başlatmıştı.



Gümüşhane'de 14 yıl önce öldürülen Baro Başkanı Ali Günday'ın duruşmalara girmesini engellediği türbanlı avukat Derya Nur Şimşek, Saadet Partisi'nin (SP) Kelkit Belediye Başkan adayı oldu. Kamuoyunun bu olayla tanıdığı Şimşek, türbanlı olarak avukatlık yapamadığı için 1999'dan bu yana tuhafiyeciydi. AKP'nin de kendisini hayal kırıklığına uğrattığını belirten Şimşek, ``Bir kenarda 10 yıl bekledim, siyasetten uzak durdum. Bu ülkenin okumuş ve aydın bir evladı olarak çıkıp doğruyu ve iyiyi göstermek zorundaydım, aday oldum'' dedi.



Gümüşhane'de 1995 yılında türbanlı avukatlar Derya Nur Şimşek ve Güler Yıldız'ın duruşmalara girmesini yasaklayan karara imza atan Baro Başkanı Ali Günday'ın bu kararı, Adalet Bakanlığı tarafından da onaylanmıştı. O dönemde dinci bir gazetenin manşetten fotoğrafını vererek, `din düşmanı' olarak ilan ettiği Ali Günday, 25 Temmuz 1995 günü bürosunda uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Cinayetin ardından silahla birlikte sokağa çıkan ve `Allahu Ekber' diye bağıran İzzet Kıraç'ın, söz konusu gazetedeki haberi okuduktan sonra Osmaniye'den Ali Günday'ı öldürmek üzere Gümüşhane'ye geldiği belirlenmişti. DGM'de yargılanan ve ömür boyu hapis cezasına çarptırılan İzzet Kıraç, yaklaşık 4 yıl hapiste kaldıktan sonra kamuoyunda `Rahşan Affı' olarak bilinen Şartla Salıverilme Kanunu uyarınca tahliye edilmişti.



Avukatlığı bıraktı



Derya Nur Şimşek ise olayın ardından 1997'ye kadar Kelkit'te, ardından 2 yıl süreyle Ankara'da Vakıflar Genel Müdürlüğü'nde avukatlık yaptı, daha sonra Kelkit'e döndü. Türbanlı olduğu için avukatlık yapamayan Şimşek, çeyizlik eşya satışı yaptığı bir tuhafiye dükkanı açtı. Bir dönem Refah Partisi Gümüşhane İl Kadın Kolları Başkanlığı görevini yürüten Derya Nur Şimşek, 29 Mart 2009 yerel seçimlerinde de SP'den Kelkit Belediye Başkan adaylığını açıkladı.



28 Şubat sürecinde baskılara maruz kaldığını bu yüzden Vakıflar Genel Müdürlüğü'ndeki işinden istifa ettiğini belirten 41 yaşındaki Derya Nur Şimşek, ``Hakkı teslim etmek, adil olmak yürek işidir. Bu hükümete göreve dönmek için bir kez resmen başvurdum, iki kez de şifaen müracaat ettim. Ama bırakın görevime dönmeyi, saygılı bir muamele bile göremedim. Bir kenarda 10 yıl bekledim, siyasetten uzak durdum. Ama baktım ki işler iyiye gideceğine daha da kötüye gidiyor. Ya ehil ve adil olmayan bir yönetimin altında cezamı çekecektim, ya da bu ülkenin okumuş ve aydın bir evladı olarak buna karşı çıkıp doğruyu ve iyiyi gösterecektim. Bu ülkeye bütün okumuş memleket evlatları gibi benim de borcum var. Ben bu ülkenin insanlarının ve bu milletin vergileriyle okudum'' dedi.



Şimşek, CHP'nin çarşaf açılımını doğru bulduğunu, AKP'nin ise seçim öncesi verdiği sözleri yerine getirmediğini söyledi.



Derya Nur Şimşek, Baro Başkanı Ali Günday'ın katledilmesiyle ilgili konuşmak istemediğini belirterek, “Gereksiz yanlışlıklardan yapılan bir olaydı'' ifadesini kullandı.

