Türbana suç duyurusu

Adana'nın merkez Seyhan Belediyesi'nde CHP meclis grubu, toplantılara türbanlı gelen AKP'li iki kadın belediye meclis üyesi ile Belediye Başkanı AKP'li Azim Öztürk hakkında suç duyurusunda bulundu.



Olağan meclis toplantısında gündem dışı söz alan CHP Grup Başkanvekili Kadir Karakuş, üst üste üç oturuma türbanla giren AKP'li kadın meclis üyeleri Sevim Tütüncü ve Suna Demirci hakkında `kamusal alanda kılık ve kıyafet mevzuatına aykırı davrandığı', Belediye Başkan Azim Öztürk'ün de partilisi meclis üyeleri hakkında işlem yapmayıp, görevini ihmal ettiği iddiasıyla yargıya başvurduklarını açıkladı. Karakuş, ``Bundan böyle kamusal alan sayılan belediye meclisine hangi kılık kıyafetle gelineceği konusu bizim kadar yargıyı da ilgilendirmektedir. Bu konuyu yüce adaletimiz takip edecektir. Verilecek kararı da hepimiz saygı ile karşılayacağız'' dedi. (DHA)

