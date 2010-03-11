Türbana şapkalı çözüme YÖK'ten onay

T24 - Türbanlı bir öğrencinin derse şapka ile girmesi ve sınıftan çıkarılması üzerine Yüksek Öğretim Kurulu, "Üniversitede derse giren öğrenci dışarı çıkarılamaz. Gerekirse tutanak tutulur" açıklamasını yaptı.





Sınıfa başı ve boynu kapatan şapka ile girdiği için dersten çıkarılan türbanlı öğrencinin başvurusu üzerine konu gündeme geldi.



Başbakanlık İnsan Hakları Başkanlığı'na şikayette bulunan öğrenci için, YÖK görüşünü bildirdi.



YÖK, "Öğrenci sınıfa şapka ile giremez" demedi; üstelik ''Öğrenciler derse girmişse çıkarılamaz. Öğretim üyesi derse devam eder" tutumunu savundu.



Açıklamada, gerekirse tutanak tutulup durumun dekanlığa bildirilebileceği ifade edildi.



İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi öğrencisi Zeynep Nur İncekara, 'eğitim hakkının engellendiği' gerekçesi ile Başbakanlık İnsan Hakları Başkanlığı'na şikayette bulunmuştu.