'Türban ve testosteron dolu 'Fetih 1453' tarihi gerçekleri çarpıttı'

Fetih 1453 filmi bugün İngiltere'de yayımlanan Guardian gazetesinin sanat sayfasında bir eleştirinin konusu oldu

Guardian'ın sanat sayfasındaki manşet:

"Yine imparatorluk gibiyiz: Türklerin gönlünü fetheden Osmanlı destanı”

Konu, Fetih 1453 filmi... Yazıdan bazı satırlar şöyle:

“Türban ve testosteron dolu "Fetih 1453" milyonlarca Türk’ün kalbindeki milli gururu kabartıp tüm gişe rekorlarını kırdı. Film Türkiye'nin damarlarında hala dünyayı fethedecek kudrette kan dolaştığının teyidi olarak gösteriliyor.

Filmdeki dini öğelerin Başbakan Erdoğan'ın ‘dindar nesil yetiştirme’ vizyonu ile de örtüştüğünü belirten Guardian, okullarda gösterilmesi çağrıları olsa da filmin bazı tarihi gerçekleri çarpıttığı eleştirisinde bulunuyor:

"Sultan safında savaşan Rumlar, duvarları koruyanlardan fazlaydı; son taarruz sabahında askerler arasında Meryem'e dua edenlerin sayısı neredeyse Allah'a dua edenler kadardı."

Gazete, surların altında tünel açarken tekbir getiren lağımcıların ise aslında Sırp gümüş madenlerinden toplanmış Ortodokslar olduğunu belirtiyor.

Filmin Türkiye'de geniş yankı bulup tartışıldığını kaydeden Guardian, şöyle noktalıyor yazıyı:

"Türkiye'de hiç bir şey milliyetçilik gibi satmıyor. Filmin 17 milyon dolarlık bütçesini üç kez katlayan filmin yönetmen ve yapımcısı Faruk Aksoy, şimdi Atatürk’ün İngilizleri püskürttüğü Gelibolu hakkında bir film planlıyor. Filmin Churchill'in en parlak tasviri olmayacağına bahse girebilirsiniz." (BBC Türkçe)