Türban ve AKP’nin gerekçeli kararı tamam

Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç, AKP ve türban kararlarının gerekçelerinin tamamlandığını, ancak karşı oylarda eksik bulunduğu için Resmi Gazete’de yayımının birkaç gün alacağını söyledi.



Kılıç, dün "Her iki davaya ilişkin gerekçeli kararlar da tamamlandı. Sadece muhalefetlerle ilgili bir bekleyiş var. Bu hafta kararlar yayınlanacak" dedi. Kılıç, "Cuma’ya kalır mı? sorusu üzerine "Sanmıyorum, Cuma’ya kalmaz" yanıtını verdi.



Mahkeme "odak" kapsamında değerlendirildiği eylemleri bu bölümde tek tek sıraladı. Gerekçeli kararın ağırlıklı bölümünü ise iddianame, esasa ilişkin görüş ile AKP’nin yazılı ve sözlü savunmaları oluşturdu