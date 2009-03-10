Türban şikâyeti işinden etti

Balıkesir’in Ayvalık İlçesi’nde, okula türbanla gelip yönetmeliğe aykırı davrandığını öne sürdüğü din dersi öğretmeni hakkında şikâyet dilekçesi veren sınıf öğretmeni ile müdür yumruklaştı. İki tarafın da birbirini suçladığı olay yargıya taşınırken, sınıf öğretmeni açığa alındı.



Ayvalık Atatürk İlköğretim Okulu’nda meydana gelen olayda, iddiaya göre din dersi öğretmenlerinden birisinin okula türbanlı gelip gittiğini tespit eden sınıf öğretmeni Yüksel Ersin Ayar, Müdür Ceyhun Ay’a bir dilekçe verip, “yönetmeliğe aykırı bir duruma nasıl müsade ediyorsunuz” diye sordu. Dilekçesine 20 gün boyunca yanıt alamayan sınıf öğretmeni Ayar, geçen 5 Mart’ta Müdür Ceyhun Ay ile makamında tartıştı. Tartışma kavgaya dönüşünce öğretmen Ayar ve müdür Ay yumruklaştı. Kavga diğer öğretmenlerin araya girmesiyle yatıştırıldı. İki taraf da birbirlerinden şikayetçi olurken, Müdür Ceyhun Ay 7 gün, öğretmen Yüksel Ersin Ayar ise 3 gün ‘iş göremez’ raporu aldı. Ayvalık Kaymakamlığı olayla ilgili idari soruşturma başlatırken, sınıf öğretmeni Ayar açığa alındı.



2 sendika karşı karşıya geldi



Dün saat 16.30 sıralarında, Atatürk İlköğretim Okulu önünde toplanan 30'a yakın Eğitim- Sen üyesi öğretmen basın açıklaması yapıp sınıf öğretmeni Ayar’a destek verdi. Eğitim- Sen üyeleri, Ayar’ın şiddete maruz kaldığını öne sürerken, Müdür Ceyhun Ay'ın derhal görevden alınmasını istedi.



Eğitim- Sen Ayvalık Temsilcisi Dilaver Şener, dilekçesine yanıt almak isteyen öğretmen Ayar’ın, Müdür Ay’ın hakaretlerine maruz kaldığını ayrıca midesine yumruk yediğini iddia etti. Eğitim- Sen Balıkesir Şube Başkanı Sibel Tarakçı da, “Böyle bir yönetim anlayışını kabul etmemiz mümkün değil. Eğitim laiktir ve özgürdür. Okul yönetimi demokrat ve barışçıl olmak zorundadır. Öğretmen arkadaşımız, en temel hakkı olan bilgi edinme hakkını kullanmak istemiştir. Bu hakkı zorbalıkla yok edilmek istenmektedir. Konu yargıya götürülmüştür. Yargı süresi tamamlanıncaya kadar Okul müdürü Ceyhun Ay, derhal görevden alınmalı” diye konuştu.



Muhafazakar tutumuyla tanınan Eğitim- Bir- Sen’in Ayvalık Temsilciliği ise yaptığı açıklamada Müdür Ay’a destek verip, şiddet uyguladığını öne sürdüğü öğretmen Ayar’ı kınadı. Ayvalık Kaymakamı Nihat Nalbant da olayla ilgili adli soruşturmanın sürdüğü belirterek, “İnceleme sonunda kimin haklı kimin haksız olduğu anlaşılacak” dedi.



Öğrenciler öğretmenlerine sarıldı



Müdür yumruğuna maruz kaldığı ileri sürülen sınıf öğretmeni Yüksel Ersin Ayar, devlet memuru olduğu gerekçesiyle demeç vermekten kaçındı. Öğrencileri ve veliler Ayar'a destek verdi. Bazı minik öğrenciler öğretmenlerine sarılarak gözyaşı döktü.



Mehmet Kavak isimli öğrenci velisi, öğretmen Ayar'ın çok iyi bir insan olduğunu, ona destek için okulun önüne geldiklerini söyledi. Küçük Esra Kavak da bir an önce öğretmeniyle derse girmek istediğini anlattı.





