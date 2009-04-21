Türban ısrarı yargıda!

Adana'da AKP’li 2 kadın üyenin, Seyhan Belediye Meclis Toplantısı’na türbanla katılıp katılamayacağı konusunda yargıya başvurulacak.



Seyhan Belediye Meclisi Toplantısı’na AKP’li üyeler Suna Demirci ve Sevim Tütüncü, başlarında türban ile girdi. CHP Grup Başkanvekili Kadir Karakuş, yoklama öncesi önce belediye meclisinin kamusal alan sayıldığını ve türbanla girilemeyeceğini söyleyerek tepki gösterdi. MHP Grup başkanvekili Zihni Aldırmaz da, TBMM’deki kuralların belediye meclislerinde geçerli olduğunu belirtip, CHP grubuna destek verdi.



Toplantıyı yöneten CHP’li Meclis Başkanvekili Fatih Özgür ise, AKP’li kadın üyelerin salondan çıkmasını isterken, Belediye Başkanı Azim Öztürk, mevzuata göre toplantı açılmadan konunun değerlendirilemeceğini belirterek, yoklama yapılmasını istedi. Bunun üzerine salonda tansiyon yükselip, karşılıklı sataşmalar yaşanınca Başkanvekili, toplantıya 10 dakika ara verdi. Ara sonrası da AKP’li kadın üyeler yine salondan çıkmayınca, haklarında gerekli işlemlerin yapılması ve suç duyurusunda bulunulması konusu toplantı tutanağına geçirildi.



'Seçimle geldiler' tartışması



AKP’li kadın üyelerin türbanla toplantıya katılmaları tartışması bugün de devam etti. AKP’li Belediye Başkanı Azim Öztürk, kadın meclis üyelerini savunurken, CHP’li Fatih Özgür, kamusal alan ve TBMM’deki uygulamayı gündeme getirdi.



Belediye meclislerinde “TBMM paralelinde davranılır” şeklinde genel uygulama bulunduğunu bildiren Özgür, “Bu nedenle ihlal olduğunu ve ihlale karşı yargı mercilerinin uygulama yapmasını istedik ve topu yargıya atmış olduk. Söyleyeceğimiz tek şey burada yargı kararı olması lazım. Bir dahaki seçime kadar belediye meclis üyeliği düşmez diye bir kural da yok. Hiç kimse, ‘Beni halk seçti, gelecek seçime kadar kalırım’ diyemez. Bunların orada türbanla bulunmaları kamusal alanı ihlal suçtur" dedi.



Seyhan Belediye Başkanı Azim Öztürk de, yaptığı yazılı açıklamada, mecliste türban gerginliği konusundaki değerlendirmelerin kişisel yorumlar olduğunu öne sürüp, “Belediye meclisi üyelerimizin tümü Seyhan halkının oylarıyla seçilmiş temsilcilerdir. Bu temsilcilerin hangi şartlarda görev yapacakları kanunla düzenlenmiştir. Milletin oyuyla bu meclise giren temsilcilerinin ancak onların oylarıyla çıkabileceğinin herkes tarafından kabul edilmesi gerekmektedir” diye konuştu.

