Türban çocuk forumuna da damgasını vurdu

T24 - Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu (SHÇEK) ile UNİCEF'in ortaklaşa düzenlediği 11. Ulusal Çocuk Forumu'na "türban" damgasını vurdu.

Toplantıya katılanalar arasında birçok devlet memurunun türbanlı olması dikkatlerden kaçmadı. Cumhuriyet gazetesinde yer alan haber şöyle:



Kızılcahamam'da gerçeleştirilen toplantıya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında ve SHÇEK’te görev yapan bazı devlet memurları ve bir tane öğrenci “türban”la katıldı. Forumda sıkıntılarını dile getiren il temsilcileri ise forumu yöneten SHÇEK Genel Müdür Yardımcısı Özcan Kars tarafından “sorunlara saplanmakla” suçlandı.

11. Ulusal Çocuk Forumu, Kızılcahamam Patalya Otel’de, çocuk ve il temsilcilerinin katılımıyla dün ilk oturumu yapıldı. Türkiye’nin 81 ilinden bir kız ve bir erkek, Çocuk Hakları İl Çocuk Komitesi Temsilcisi ve bir yetişkin temsilci katıldı. Toplantıya davet edilen çocuklar ve il temsilcileri arasında birçok türbanlı devlet memurunun yer alması dikkat çekti. Toplantının öğleden sonraki oturumuna ayrıca türbanlı bir öğrenci de katıldı. Toplantıda il temsilcileri sorunlarını dile getirirken, temsilciler en fazla genel müdürlüğün isteklerine duyarsız kalmasından yakındı. Çalışmalarını bin bir zorlukla yaptıklarını dile getiren çalışanlar, forumu yöneten SHÇEK Genel Müdür Yardımcısı Özcan Kars’tan “Olumsuzluklara saplanmayın” yanıtını alında şaşkına döndü. Çalışanların büyük bölümü personelin yetersizliğinden de şikâyetçi oldu. Aynı anda birçok iş yaptıklarını, bu durumun verimlerini düşürdüğünü kaydeden temsilciler, taşradaki birçok ilde SHÇEK biriminin olmadığına da vurgu yaparak, talepte bulundular.





‘Uzman personel yetiştirilsin’



Forumda Sivas’ta çocuklara yönelik panel, şiir ve yarışma düzenlenmelerine karşın genel müdürlüğün kendilerini görmezden geldiğini kaydeden temsilci Hasan Coşkun, “Sivas’taki Sosyal Hizmet Vakfı sayesinde çalışmalarımızı yürütüyoruz çünkü birimimiz yok. Çocuk Hakları Strateji Planını bile hazırladık ama yine destek yok” dedi. Kayseri’den katılan Yusuf Genç ise maddi sıkıntıyla başbaşa olduklarını, çocuk haklarıyla ilgili SHÇEK’in uzman personel yetiştirmesi gerektiğini belirtti. Program kapsamında bugün ise TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin ve Devlet Bakanı Selma Aliye Kavaf, Meclis’te konuşma yapacak.





