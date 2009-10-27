Türban cinayetinin sanığına kamuflaj

Almanya’nın ‘en tehlikelisi’ diye adlandırılan türban davası dün Dresden’de başladı. 3 aylık hamile Mısırlı Merve’yi öldürmekle suçlanan Alex Wiens’in koruması için görülmedik güvenlik önlemleri alındı. Kelepçe ve zincirle mahkeme binasına getirilen sanık, kapüşonu, kar maskesi ve gözlüğüyle yüzünü gizledi.



Almanya’nın Dresden kentinde 3 aylık hamile Mısırlı Merve Şirbini’yi (31) mahkeme salonunda 18 yerinden bıçaklayarak öldüren 29 yaşındaki Alex Wiens hakkındaki dava, Dresden Eyalet Mahkemesi’nde eşi benzeri görülmemiş güvenlik önlemleri altında başladı.



Mahkeme binasının çevresindeki sokaklar trafiğe kapatıldı. 44 yabancı ve yerli gazeteciyi içeren ziyaretçiler mahkeme girişinde arandı. Mahkeme binasında 220 polis ve keskin nişancılar konuşlandırıldı. Aynı binada başka bir duruşma yapılmasına izin verilmedi. Önlemler yüzünden duruşma 1 saat geç başladı. 2003 yılında Rusya’dan gelip Almanya’ya yerleşen Wiens, kurşun geçirmez araçla binaya getirildikten sonra, mahkeme salonunda da kurşun geçirmez camın arkasında yer aldı. Yabancı düşmanlığıyla cinayet işlemek, cinayete teşebbüs etmek ve yaralama suçlarından ömür boyu hapis cezası istemiyle yargılanan aşırı sağcı sanık, mahkemeye elleri ve ayakları kelepçeli olarak geldi.



Para cezası aldı



Yargıç Birgit Wiegand, güneş gözlüğü ve kapüşonlu kazakla yüzünü kapatarak salona giren Wiens’den kimlik tespiti için yüzünü göstermesini istedi. Bu isteği ısrarla reddeden Wiens, 50 euro para cezasına çarptırıldı. Bir para cezası daha alacağını öğrenince yüzünü açtı. Cinayet sırasında ağır yaralanan ve koltuk değnekleriyle mahkemeye gelen Şirbini’nin eşi de duruşmada ifade verdi. Wiens’nin avukatlarının, davaya bakan yargıç ile iki yardımcısının tarafsız olamayacakları gerekçesiyle “reddi hakim” talebinde bulunması üzerine duruşma ertelendi.

11 Kasım’da karar verilmesi bekleniyor.



Tesettür şehidi



Bu cinayet, Mısır başta olmak üzere tüm İslam dünyasını sarstı. “Tesettür şehidi” ilan edilen Şirbini’nin Kahire’deki cenazesi mitinge döndü. İran’daki Alman Büyükelçiliği’ne yumurtalar atıldı. Bir Arap şeyhi ise zanlı hakkında ölüm fermanı çıkardı. Bu yüzden dünkü duruşma Arap medyasının büyük bölümü tarafından dikkatle takip edilirken, Mısır’ın Berlin Büyükelçisi Remzi Ezzeldin Remzi, Alman adaletine güvendiğini ve davanın adil şekilde yürütüleceğine emin olduğunu söyledi.



Salıncak yüzünden ırkçı hakaretler



Merve Şirbini, 2008 ağustosunda 3 yaşındaki oğlu Mustafa’yı Dresden’de bir çocuk parkında gezdiriyordu. Merve, salıncakta oturup sigara içen Wiens’den, oğlunu sallayacağını söyleyip salıncağı temizlemesini rica etti. Wiens’in cevabı “Seni İslamcı terörist, fahişe” oldu.Olay mahkemeye yansıdı. Wiens, 1 Temmuz’da görülen duruşmada kadını 18 yerinden bıçakladı.