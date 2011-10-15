-Turanlı: Kahta halkı mağdur edildi ADIYAMAN (A.A) - 15.10.2011 - Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, dün Kahta'da bir minibüsün yakılarak belediye binasına sürülmesi ve ardından belediyede çıkan yangınla ilgili olarak, ''Burada yaşanan olay, benim şahsımdan öte Kahta halkını mağdur etmeye yönelik bir olaydır'' dedi. Turanlı, Kahta Belediyesi önünde yaptığı açıklamada, şehir içi minibüs hatlarının azlığından dolayı vatandaşlardan dilekçe aldıklarını ve kendilerinden 10 hat istendiğini belirtti. Belediye olarak bunu kabul ettiklerini ve konuya ilişkin olarak 18 Ekim'de bir ihale düzenlemeye karar verdiklerini ifade eden Turanlı, şöyle konuştu: ''İhale öncesi bu insanların kafasını birileri karıştırdı ve bu olayı gerçekleştirdiler. Kahta halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Çünkü burada yaşanan olay, benim şahsımdan öte Kahta halkını mağdur etmeye yönelik bir olaydır. Ben yapılan olayın tamamen cehaletten öteye geçeceğini düşünmüyorum. Ama tamamen tertipli yapılmış bir olay. Bu insanların cehaletine bağışlıyorum. Ama en büyük umudumuz ve en büyük tesellimiz can kaybının olmayışı. Zehirlenme olayları oldu. Birkaç arkadaşımızın kırıkları ve çatlakları var. Bizi en çok sevindiren olay kimsenin canına bir şeyin gelmeyişi. Kahta'nın bu şekilde anılması beni ziyadesiyle üzdü. Çünkü Kahta'da bugüne kadar bir terör olayı olmadı. Ama günümüzde yaşanan olay, terörden daha kötü. Ben o insanları yukarıya davet etmeme rağmen eylemlerini gerçekleştirmiş bulunuyorlar. Madımak olayının bir benzeri de burada yaşanmıştır. İtfaiye ekibi zamanında ulaşamadı. Çünkü bütün yollar kapalı. O gecikmeye rağmen can kaybının olmaması bizleri çok sevindirdi.''