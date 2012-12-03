Turan Alkan: Ulusalcıların temel hakları muhafazakar-Müslümanlara zimmetli

Zaman gazetesi yazarı Ahmet Turan Alkan, İstanbul’da yapılması planlanan camiler için yapılan tartışmaların ve sürdürülen inatların gereksiz olduğunu dile getirdi. Alkan, örnek olarak Göztepe'ye yapılması planlanan cami tartışmalarını göstererek "Cami ihtiyacı varsa bu sorun anketle kolayca çözülebilir" dedi .

Alkan, “Kendilerini kısaca ulusalcı olarak tanımlayan insanların temel haklarının Muhafazakâr-Müslümanların üzerine zimmetli olduğunu" söyledi

Turan Alkan'ın Zaman gazetesinde "İnat mescidleri olmasın" başlığıyla yayımlanan (3 Aralık 2012) yazısının bir bölümü şöyle:

"(…) Büyükada’da mevcut dört caminin üstüne Başbakan’ın direktifiyle beşincisinin yapılması tartışılmaya başlandı… Böyle şeyleri tartışma konusu haline getirmek doğru değil; insanların ar damarını çatlatmak bahasına talep ve ihtiyaç olmayan yerlere cami dikme inadı “Din”e zarar veriyor. Bir mahalde ibadethane ihtiyacı olup olmadığı esrarengiz bir mesele değildir; bellidir: Anket yaparsınız iş biter.

Göztepe parkı için sokağa dökülüp Bağdat caddesinde trafiği kesmeye kalkışan 200 kişilik protestocu topluluğun içinde ilkokul çocukları bile var; ebeveynlerinin elinden tutmuş, “Oyun alanlarımızı istiyoruz; oyun alanlarımızı yok etmesinler” diye bilmiş bilmiş mesaj veriyorlar…

Ne gerek var işi mahkemelere, Danıştaylara kadar sürüklemeye? İstenilmeyen yere cami inadının, başta Müslümanlar olmak üzere kimseye faydası yok ki.

(...) Bu kabil kıytırıktan vesilelerle dine karşı lâkayd tavırlı insanları militan haline getirmiş oluyorsunuz neticeten. “Önce yeşil alan, sonra sağlık, ardından ibadet” diye kendince pek mantıklı bir tekâmül çizgisi belirleyen Göztepeli’nin sıkıntısını iyi anlamak, âgâh olmak lâzım. Bugün kendilerini kestirmeden Ulusalcı diye ifade eden bu insanların her neviden temel hakları, aslında hiç de öyle gerekmemesine rağmen Muhafazakâr-Müslümanların üzerine zimmetlidir...

Muhafazakâr dindarlar kadar bu ülkede temel haklar konusunda kimsenin lütfuna ihtiyaç duymadan yaşamaya, tâciz edilmemeye, ürkütülmemeye -ve çok önemlidir- hepimiz kadar saçmalamaya onların da hakkı var.

(…) Müminlerin mescidlerini gündelik siyasetin çok daha yükseğinde bir yere koyalım; inad mescidleri dikmeyelim. Bir mescid ki temelinde ihlâs yok ise veyl o bânisinin haline."