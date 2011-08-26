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Yaşam

Tur teknesinde yangın!

Marmaris'te bir tur teknesinde çıkan yangın az daha 44 kişinin canına mal oluyordu. Sahil Güvenlik'in zamanında müdahalesi faciayı önledi...

26 Ağustos 2011 03:00

T24 - Marmaris'te bir tur teknesinde çıkan yangın az daha 44 kişinin canına mal oluyordu. Sahil Güvenlik'in zamanında müdahalesi faciayı önledi.

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarındaki bir tur teknesinde yangın çıktı ve olay sonrası 40 yolcu ile 4 mürettebat Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince tahliye edildi.

Marmaris Kaymakamı Serdar Polat, Marmaris'in Turunç beldesi açıklarındaki bir tur teknesinde yangın çıktığını belirterek, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin teknede bulunan yaklaşık 40 yolcu ile 4 mürettebatın tahliyesine karar verdiğini söyledi.

Yangının elektrik kontağından çıktığı yönünde bilgiler aldıklarını anlatan Polat, ''Tahliye edilen yolcuların tamamı başka bir tekneye alınacak. Sahil Güvenlik ve diğer ekiplerimiz bölgede. Ekiplerimiz zamanında müdahalede bulundular. Bir sıkıntı yaşanmayacağını düşünüyorum'' dedi. 

Bu arada bölgeye tedbir amaçlı sağlık ekiplerininde gönderildiği öğrenildi.


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