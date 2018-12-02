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Tur otobüsünün çarptığı genç kız, yaralandı

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), (DHA)- AYDIN Nazilli ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken tur otobüsünün çarptığı Güllü İlhan (16), ağır yaralandı

02 Aralık 2018 19:14

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), (DHA)- AYDIN Nazilli ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken tur otobüsünün çarptığı Güllü İlhan (16), ağır yaralandı.
Kaza, bugün saat 09.30 sıralarında, Aydın- Denizli karayolu İstiklal Mahallesi\'nde meydana geldi. Denizli\'den Aydın yönüne giden Feridun Ogiz yönetimindeki Koreli turistleri taşıyan 34 GM 373 plakalı tur otobüsü, yolun karşısına geçmeye çalışan Güllü İlhan\'a çarptı. Kazada, İlhan, yaralandı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla Güllü İlhan, Aydın Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Güllü İlhan\'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. 
Polis, otobüs şoförü Feridun Ogiz\'i gözaltına aldı.

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