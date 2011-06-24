-TUR OTOBÜSÜ YOLCU MİDİBÜSÜNE ÇARPTI ALANYA (A.A) - 24.06.2011 - Antalya'nın Alanya ilçesinde turist taşıyan tur otobüsünün yolcu midibüsüne arkadan çarpması sonucu bazıları Rus uyruklu çok sayıda kişi yaralandı. Ulaş Soyluoğlu yönetimindeki Pegas Touristik şirketine ait 07 BYM 77 plakalı tur otobüsü, Alanya'nın İncekum Beldesi yakınlarında, yol kenarında yolcu alan Ejder Hançerkıran'ın kullandığı 07 H 5119 plakalı yolcu midibüsüne arkadan çarptı. Kazada midibüs ve tur otobüsünde bulunan Süleyman Acar, Nikita Medvedev (4), Egor Kashirin (27), Anna Likholot (13) ile 15'den fazla kişinin yaralandığı, yaralıların Alanya ile Manavgat'ın Side beldesindeki hastanelere kaldırıldığı belirtildi.