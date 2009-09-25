Tur otobüsü kamyona çarptı, rehber öldü

ANTALYA'dan Denizli'ye Alman turistleri taşıyan tur otobüsü Burdur'un Çavdır İlçesi yakınlarında hatalı sollama sonucu karşıdan gelen kamyona çarptı. Kazada rehber 42 yaşındaki Mustafa Kahya yaşamını yitirirken, 2'si Alman turist 4 kişi yaralandı.



Alman turistleri Antalya'dan Denizli'ye götüren İsmail Hancıoğlu'nun kullandığı 07 SB 030 plakalı tur otobüsü, Burdur'un Çavdır İlçesi'ne bağlı Söğüt Beldesi Çomaklı mevkiinde önündeki TIR'ı geçmek isterken karşı yönden gelen 35 yaşındaki Halil Çabuk'un kullandığı 15 HN 722 plakalı kamyona çarptı.



YARALI ALMANLARA AMBULANS HELİKOPTER



Hatalı sollama sonucu meydana gelen kazada 25 Alman turist ile 1 rehber ve şoförün bulunduğu tur otobüsünün ön tarafı hasar görürken, otobüsün önünde bulunan rehber Mustafa Kahya yaşamını yitirdi. Kazada adı belirlenemeyen 2 Alman turist ile otobüs şoförü İsmail Hancıoğlu ve kamyon şoförü Halil Çabuk yaralandı. İki turistin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtilirken, bölgeye sevk edilen helikopter ambulansla Antalya'ya sevk edildi. Hafif yaralanan 2 şoför ise tedavi için Gölhisar Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Kaza yerine gelen jandarma ekibi ve savcı olayla ilgili inceleme yaptı.





