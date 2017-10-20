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Yaşam

Tur otobüsü ile TIR çarpıştı; 1 ölü, çok sayıda yaralı var

Kaza, Afyonkarahisar'ın Sultandağı İlçesi yakınlarında meydana geldi

20 Ekim 2017 12:11

Afyon'un Sultandağ ilçesi yakınlarında tur otobüsü ile TIR çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 20'den fazla kişi yaralandı. Ali Osman Önal hayatını kaybetti.

Kaza, Afyonkarahisar'ın Sultandağı İlçesi yakınlarında saat 07.30 sıralarında meydana geldi. Erhan Çağlayan idaresindeki 27 LM 817 plakalı Ben Turizm'e ait yolcu otobüsü, Afyonkarahisar-Konya karayolunun 50. kilometresinde, Ahmet Yılmaz'ın kullandığı 13 KB 446 plakalı tıra arkadan çarptı.

Kazada, Ali Osman Önal hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Afyonkarahisar'daki farklı hastanelere kaldırıldı.

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