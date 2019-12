Tur operatörlerinin fiyat oyunu bozulacak

Yurtdışı turlarda tüketiciyi cezbetmek için ilanlarda kullanılan yanıltıcı fiyat politikası bazı tur operatörlerini de isyan ettirdi. Acentalar bir yandan kendilerini bakanlığa şikâyet ederken, diğer taraftan da 'gerçek fiyat hareketi' başlattı.



Madrid 99, Şarm El Şeyh 69, Girit 49, Napoli 79, Milano 99 euro... Üstelik 3 gece 4 gün... İlanlara bakıp yurtdışı tatili hayali ile soluğu tur acentalarında alanlar tam bir hayal kırıklığı yaşıyor. Referans gazetesinin özel haberine göre 99 euroluk fiyat yurtdışı çıkış harcı, vergiler, vize parası, sigorta gibi ekstralarla bir anda 500 euroya kadar fırlıyor.



Turizm sektöründe tüketiciyi cezbetmek için kullanılan bu yanıltıcı fiyat politikası sonunda bazı tur acentelerini de isyan ettirdi. "Rekabet nedeniyle bu fiyat politikasını doğru bulmayan firmalar bile bunu uygulamak zorunda kalıyor" diyen tur acentaları sektöre denetim gelmesi için çareyi kendilerini Sanayi Bakanlığı ve Turizm Bakanlığı'na ihbar etmekte buldu.

Gerçek fiyatlarla karşı karşı kalınca sinirlenen tüketiciye "ne olur bizi şikayet edin" diyerek teşvik eden, hatta tüketicinin yazdığı şikâyet mektuplarını bizzat postaya veren turizmciler, diğer taraftan da bir platform oluşturarak "gerçek fiyat hareketi" başlattı. Platformda buluşan 23 tur operatörü, bundan böyle her şey dahil fiyatlarla ilana çıkacak.



Sektörün önde gelen firmalarından Baracuda Tur'un sahibi Cem Polatoğlu, "Uygulanan fiyat politikası sektöre zarar vermeye başladı. Bu fiyat politikasını doğru bulmayanlar bile mecbur kaldı. Baracuda Tur olarak buna direndik. Gerçek fiyatlarla ilana çıktık ama bize faturası ağır oldu. İşlerimiz dibe vurdu. Özel cipimi bile satmak zorunda kaldım. Bunun üzerine yaklaşık iki yıldır durumdan memnun olmayan tüketicileri bizi ihbar etmeleri için teşvik ettim. Hatta 20 ‘tembel' tüketicinin mektubunu kendim gidip postaya verdim. Yeter ki sektörde bir şeyler düzelsin" açıklamasını yaptı.



Kampanya 13 Nisan'da başlayacak



Bugüne kadar acentelerin çıktığı paket tur ilanlarındaki fiyatlarda sadece tur bedelinin yazıldığını belirten Polatoğlu, küçük yazılarla da havaalanı vergisi ve sigortanın ilanların altına not düşüldüğünü ya da hiç belirtilmediğini açıklıyor. "Ama tüketici acentaya geldiğinde gerçek fiyatlar karşılığında hayal kırıklığı yaşıyor" diyen Polatoğlu, şöyle devam etti: "Mesela 99 euroluk yurtdışı turu düzenliyorduk. Müşteri turu satın almaya gelince de ‘150 euro havaalanı vergisi var. 15-20 euro arası da seyahat sigortası ödemelisiniz" diyorduk. Gidilecek ülkeye göre bahşiş ekleniyor ki bu Mısır gibi ülkelerde 10-20 euro tutuyor. Vize almak zorundaysanız 100-140 euro arasında bir para daha isteniyor. Yani 99 euro denilen tur 400-450 euroya mal oluyor. Hal böyle olunca da müşteri, daha da önemlisi büyük itibar kaybediyordunuz."



Sanayi Bakanlığı'na ve Turizm Bakanlığı'na konuyla ilgili yapılan ihbarlara rağmen sektörde bir değişim yaratamadıklarını belirten Polatoğlu, çareyi turizm acentaları olarak bir platform oluşturmakta bulduklarını söyledi. Tur Operatörleri Platformu'nun 34 üyesi bulunduğunu belirten Polatoğlu, gerçek fiyatlarla çıkacakları ilan kampanyasının şu an itibarıyla 23 üyeden onay aldığını açıkladı. Polatoğlu diğer üyelerden de cevap beklediklerini ifade etti.



"Kampanya 13 Nisan 2009'da başlayacak. Acenteler ve operatörler 13 Nisan'dan itibaren tüm yurtdışı paket turlarının satışlarını tur bedeli, havaalanı vergisi ve seyahat sigortası dahil gerçekleştirecek" diyen Polatoğlu, yetkili bakanlıkların da bir süre önce bu konuda harekete geçtiği yönünde duyum aldıklarını söyledi. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) yetkililerini yaklaşık iki ay önce toplantıya çağırdığını söyledi.

Cem Polatoğlu'na göre hayata geçirecekleri hareket 4 bin 500 seyahat acentesinin ve irili ufaklı 50 civarında tur operatörünün arasında çok ciddi bir tavır gibi görünmeyebilir. Ancak bu noktadan sonra işin, biraz da tüketiciye düştüğünü söyleyen Cem Polatoğlu, "Tüketici ucuz turun aslında ne anlama geldiğini merak edip sorgularsa bizim fiyatlarımızla o ucuz fiyat arasındaki farkı anlayacak ve kandırıldığını görecek. Bu sayede de bugün hareketimize katılmayan turizmci arkadaşlarımızın da katılacağını düşünüyoruz" dedi.





Havaalanı vergisi adı altında fazla ücret alınıyor



Havaalanı vergisi adı altında ücretlerde de tüketicilerden haksız kazanç elde eden olduğunu belirten Cem Polatoğlu, "Bugün dünyada 70 euroyu geçen havaalanı vergisi yok. Oysa bu bedel genellikle 150 euro civarında isteniyor. Yani acente veya operatör buradan da gizli bir kazanç elde ediyor" dedi.



Kampanyaya kimler imza attı



Ali Baba Turizm, Apex Turizm, Baracuda Turizm, Bamtur, Cafe Tur, Camino Tur, CNN Tur, Ciao Turizm, Fly Express, Fujitur, Hey Travel, Heysem Turizm, İntermed Turizm, Jolly Tur, Jokey Tur, Kappa Tur, Lady Travel, Metro Travel, Nat Turizm, Saltur Turizm, Transmed Turizm, Tuareg Tur ve Touristica Turizm.







Nejat Karagöz



Minka Travel'in sahibi

"Bizim sektörde de her sektörde olduğu gibi çürük elmalar var. Ancak burada çok sorun edecek bir şey yok. Vatandaş sonuçta iyiyle kötüyü ayırt edecek bilince sahiptir. İnsanlar seçimlerini tamamen kendileri yaparlar."





Sevgi Sungar



TuRavel yetkilisi

Tüketici ilanda gördüğü fiyatı gelip bizden de talep ediyor. Verdiğimiz hizmeti anlatmaya çalışıyoruz. O bedelin yanlış yansıtıldığını ifade ediyoruz. Yakında TÜRSAB'ın bir toplantısı olacak. Orada da bu sorunu dile getireceğiz.





Mert Şen



Saltur Yurtıdışı Sorumlusu

49 euroya tur ilan ediyorlar. 500 euroya geliyor. 13 Nisan'dan itibaren müşteri ne kadar para ödeyeceğini bilecek. Böylece haksız rekabetin önüne geçmeyi umuyoruz. Zarara uğrama riskimiz tabii ki var. Çünkü Bizim fiyatlarımız pahalı olacak. Ama müşteri aradaki farkı sorgulayacaktır.



İlanı üzerine aranılan bir tur operatörü ile yapılan görüşme

Referans: Şarm el Şeyh dört gece beş gün dört yıldızlı otel ilanınız için aradım. İlanda 69 euro demişsiniz... İki kişi gidececeğiz.

Tur Operatörü: Alan vergisi 150 euro, vize 45, zorunlu seyahat sigortaları filan hepsi beraber 35 euro da öyle ekliyorsunuz. Kişi başı toplam 299 euro.

R: Bahşiş varmış Arap ülkelerinde. O nedir?

T: Zorunlu bahşiş var. Katıldığınız gezileri de oradaki rehber arkadaş ekstra olarak alıyor.

R: Peki ne kadara mal olacak şimdi bu tur. En az 600 euro gider.





Cuma günü ilan üzerine aranılan bir tur operatörü ile yapılan görüşme

Referans: 30 Nisan'da Madrid turunuz varmış, 4 gece 5 gün, 99 eurodan başlıyormuş. Burada ufak bir yazı var. Pek okuyamadım geziye neler dahil?

Tur operatörü: Her şey dahil, havalimanı vergisi ve sigorta ücreti hariç. Havalimanı vergisi 150, sigorta ise 15 euro.

R: Ne kadara çıkar peki bize bu tur?

T.O: Vize var mı?

R: Aldık sayılır.

T.O: O zaman 364 euro.

R: Yemekler var mı?

T.O: Sadece sabah kahvaltısı.

R: Gezilecek yerler dahil mi tura?

T.O: Ekstra turlar var. Parasını ödeyerek katılabilirsiniz.

R: Rutin turlar da var yani

T.O: Şehir tanıtım turu var ama o panoramiktir yani. Otobüsten inmeden. Otele giderken yapılan bir turdur.

R: Müzeye götürürseniz parasını verecek miyiz?

T.O: Tabii vereceksiniz.

R: Peki ne kadara çıkar bize bu tur?

T.O: Kişi başı 500 euro olur.