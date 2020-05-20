Tur Operatörleri Platformu: “Avrupa’dan rezervasyon yok, otelleri yüzde 80 yerli turist doldurur"

Koronavirüs sonrasında turizmin ve otelciliğin geleceğini değerlendiren Tur Operatörleri Platformu Sözcüsü Cem Polatoğlu, geçen sene yüzde 80 olan yabancı turist kontenjanının bu sene yüzde 20’nin bile altında kalabileceğini belirterek, gelecek turistlerin de Avrupa’dan değil daha çok komşu ülkelerin vatandaşları olacağını ifade etti.

VOA Türkçe’nin haberine göre Cem Polatoğlu, “Geçen sene yüzde 20 olan Türk kontenjanı birden yüzde 80’e çıkarıldı. Çünkü yurtdışından gelen talepler yüzde 20’yi bile doldurmayabilir. An itibari ile Avrupa’dan rezervasyon yok denecek kadar az ama Rusya’dan, Ukrayna’dan, İran’dan talepler gelmeye başladı. Sanırım yakın komşu ülkelerden ve güneye yakın Arap ülkelerinden talepler gelmeye başlayacak. Güneydeki otelleri dolduracak turistler bu ülkelerden gelen turistler olacak gibi görünüyor’’ dedi.

Maliyet arttı ama fiyatlar düştü

Fiyatlarda büyük düşüşler olduğunu belirten Polatoğlu, “Arz ve talep çok olmadığı için maliyetler daha da artmasına rağmen otel fiyatları geçen seneden daha ucuz olabilir. An itibari ile dört yıldızlı 7 gecelik her şey dahil konseptli otel fiyatı 5 bin TL. Geçen sene bu fiyat 15 bin TL’ydi. Geçen sene 40 bin TL olan 5 yıldızlı lüks otellerin fiyatı bu sene 20 bin TL. Ama talep artarsa fiyatlarda bir dengelenme olabilir” diye konuştu.