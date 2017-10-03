T24 LogoT24 Logo
Gündem

Tur minibüsü kaza yaptı: 4 yaralı

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Alanya İlçesi'nde turist taşıyan minibüs, önündeki midibüse arkadan çarptı

03 Ekim 2017 16:47

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)- ANTALYA\'nın Alanya İlçesi\'nde turist taşıyan minibüs, önündeki midibüse arkadan çarptı. Kazada 3\'ü Alman turist 4 kişi yaralandı.
Kaza, bugün saat 09.00 sıralarında meydana geldi. Antalya Havalimanı\'ndan aldığı turistleri Alanya\'ya getiren Nurettin Turgut Alpay yönetimindeki 07 FJT 63 plakalı minibüs, D-400 karayolu üzerindeki sinyalize kavşakta 07 SN 803 plakalı midibüse arkadan çarptı. Kazanın şiddetiyle savrulan minibüs aynı yönde seyreden başka bir araca daha çarparak durabildi.
Kazada minibüste bulunan Alman vatandaşı 47 yaşındaki Klause Weber, 40 yaşındaki Susanne Weber, 14 yaşındaki Maxima Weber ile minibüs sürücüsü Nurettin Turgut Alpay yaralandı. Yaralılar, kaza yerine sevk edilen ambulanslarla Alanya\'daki hastanelere götürüldü. Jandarma ise olayla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Engin ANAKALANYA Antalya DHA ANTALYA AlanyaKazadaAlmanKazaAntalya HavalimanıAlanyaNurettin Turgut AlpayFJTD400SNKazanınKlause WeberSusanne WeberMaxima WeberYaralılarJandarmaFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AKP'de bir istifa daha: Eski vekil "Her şey daha güzel...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24