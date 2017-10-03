Tur minibüsü kaza yaptı: 4 yaralı

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)- ANTALYA\'nın Alanya İlçesi\'nde turist taşıyan minibüs, önündeki midibüse arkadan çarptı. Kazada 3\'ü Alman turist 4 kişi yaralandı.

Kaza, bugün saat 09.00 sıralarında meydana geldi. Antalya Havalimanı\'ndan aldığı turistleri Alanya\'ya getiren Nurettin Turgut Alpay yönetimindeki 07 FJT 63 plakalı minibüs, D-400 karayolu üzerindeki sinyalize kavşakta 07 SN 803 plakalı midibüse arkadan çarptı. Kazanın şiddetiyle savrulan minibüs aynı yönde seyreden başka bir araca daha çarparak durabildi.

Kazada minibüste bulunan Alman vatandaşı 47 yaşındaki Klause Weber, 40 yaşındaki Susanne Weber, 14 yaşındaki Maxima Weber ile minibüs sürücüsü Nurettin Turgut Alpay yaralandı. Yaralılar, kaza yerine sevk edilen ambulanslarla Alanya\'daki hastanelere götürüldü. Jandarma ise olayla ilgili soruşturma başlattı.



FOTOĞRAFLI