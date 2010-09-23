Tur minibüsü kaza yaptı: 10 yaralı

T24- Antalya'nın Manavgat İlçesi'nde bir tur minibüsünün yolun ortasındaki refüje çarpması sonucu 8'i Çek turist, 10 kişi yaralandı.





Kaza bugün saat 07.30 sıralarında Manavgat'a 8 kilometre uzaklıkta bulunan Nifrit Köprüsü'nde meydana geldi. Manavgat'tan Alanya'ya giden Ahmet Sami Şireli yönetimindeki tur minibüsü, köprüye yaklaşırken kontrolden çıkarak önce orta refüje çarptı, ardından köprü korkuluklarında asılı kaldı. Kazada sürücü Özen, 1 rehber ve 8 Çek turist yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin çağırdığı ambulanslarla Manavgat Devlet Hastanesi ve yakındaki diğer hastanelere götürüldü.



Manavgat Jandarma Komutanı Binbaşı Enver Özkan, kaza yerine gelerek inceleme yaptı.