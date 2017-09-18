Tur kazasında ölenlerin cenazeleri ailelere teslim edildi

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'nın Kumluca İlçesi\'nde midibüsün şarampole devrildiği kazada yaşamını yitiren 5 kişinin cenazeleri, ailelere teslim edilmeye başladı. Ailelerin yanı sıra geziyi düzenleyen Göç Yolu Yolcuları Dağcılık Platformu\'nun diğer üyeleri de Adli Tıp Kurumu önünde büyük üzüntü yaşadı.

Kumluca\'ya bağlı Adrasan Mahallesi\'nde Tekke Deresi mevkii yakınlarında dün meydana gelen kazada, Hasan Bıyık yönetimindeki 07 LTK 61 plakalı, Şentur adlı firmaya ait midibüs şarampole devrildi. Manavgat\'tan Adrasan\'a tekne turuna giden Göç Yolu Yolcuları Dağcılık Platformu adlı grubun üyelerinin bulunduğu midibüste, kaza sonrası geziyi organize eden Ali Çetin\'in yanı sıra Mehmet Fıçı, Ali Özdemir, Hasan Yorulmaz ve Gülsün Çekiç yaşamını yitirdi, 26 kişi yaralandı.

Kazada yaşamını yitiren 5 kişinin cenazeleri, Antalya Adli Tıp Kurumu morgundan ailelerine teslim edilmeye başladı. Adli Tıp morguna gelen aileler ve Göç Yolu Yolcuları Dağcılık Platformu\'nun diğer üyeleri büyük üzüntü yaşarken, bazıları birbirlerine sarılıp ağladı. Kazada ölen Ali Çetin\'in \'namaras.org\' adlı bir internet sitesinin de kurucusu olduğu ve Antalya\'daki Yörük yaşamıyla yayla yolları ve çeşitli gezi organizasyonlarıyla uğraştığı belirtildi. Ali Çetin\'in Manavgat\'a bağlı Namaras Mahallesi\'nde, 73 yaşındaki Mehmet Fıçı\'nın ise İstanbul Şile\'de toprağa verileceği kaydedildi.

Yaralı 26 kişinin tedavisi ise çeşitli hastanelerde sürüyor.

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