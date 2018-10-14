TUR 2018\'de şampiyon Eduard Prades oldu

Bursa - İstanbul etabını Sam Bennett kazandı

Milli sporcu Onur Balkan, beyaz mayonun sahibi oldu

Ata SELÇUK / İSTANBUL (DHA)

54\'üncü Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, 164 kilometrelik Bursa - İstanbul etabı ile sona ererken, son etabı Bora Hansgrohe Takımı\'ndan Sam Bennett, turu ise Euskadi Basque Country Takımı\'ndan Eduard Reverter Prades kazandı. Bennett, 3 saat 36 dakika 28 saniye ile etabın kazananı olurken, turkuaz mayonun sahibi ise Euskadi Basque Country Takımı\'ndan Eduard Reverter Prades oldu. Alexey Lutsenko ise aynı zamana sahip olmasına rağmen TUR\'u ikinci sırada noktaladı.

135 SPORCU YARIŞTI, BENNETT LİDERLİĞİ ALDI

Bursa Osmangazi Anıtı önünden saat 10.46\'da start alan ve 135 sporcunun yarıştığı Bursa - İstanbul etabı, Sultanahmet Meydanı\'nda son buldu. Etabın son bölümde iyi bir atak yapan Sam Bennett, rakiplerini geride bırakarak ilk sırayı aldı. İkinci ise turkuaz mayonun sahibi olan Eduard Prades oldu.

MAYOLAR SAHİPLERİNİ BULDU

Genel klasmanda ise son etapta ikinci olarak liderliği alan Prades şampiyon olurken, ikinci Alexey Lutsenko, üçüncü ise Nathan Haas oldu.

Mayoların dağılımı ise şu şekilde:

Turkuaz Mayo: Euskadi Basque Country Takımı\'ndan Eduard Reverter Prades

Kırmızı Mayo: Bahrain-Merida Takımı\'ndan Grega Bole

Beyaz Mayo: Türk Milli Takımı\'ndan Onur Balkan

Yeşil Mayo: Bora Hansgrohe Takımı\'ndan Sam Bennett

ÖDÜLLERİ KALIN, KASAPOĞLU, ŞAHİN, YERLİKAYA, BAYKAN VE KÜÇÜKBAKIRCI TAKDİM ETTİ

Öte yandan sporculara ödüllerini, ödül törenine katılan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İstanbul Valisi Vasip Şahin, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan ve Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı takdim etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Finişten görüntüler

- Ödül töreni

- Protokolden detaylar

- Bisikletçilerden detaylar

- Genel detaylar

14.10.2018 - Haber Kodu : 181014092



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