TUR 2018'de dördüncü etabın kazananı Aleksey Lutsenko

Ata SELÇUK / SELÇUK (İZMİR) (DHA) -



54\'üncü Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu\'nun 206.9 kilometrelik Marmaris - Selçuk etabını Astana takımından Alexey Lutsenko kazandı. Lutsenko, 5 saat 24 dakika 22 saniyelik dereceye imza atarak genel klasmanda da liderliğe ulaştı.

Bahrain-Merida Takımı\'ndan Bole Grega, Manzana Postobon Takımı\'ndan Reyes Ortega Aldemar ve Sierra Sanchez Yezid Arturo, Burgos - BH Takımı\'ndan Rubio Hernandez Diego ve Caja Rual Takımı\'ndan Irisarri Rincon Jon kaçış grubu oluşturdu. Bu beşli aynı zamanda 36 kilometre geçilirken aynı sıralama ile tırmanış kapısını da geride bıraktı.

SPRİNT PRİMİNİ ILJO BİRİNCİ GEÇTİ

114\'üncü kilometrede sprint primi gerçekleşti. Quick Step Takımı\'ndan Keisse Iljo kapıyı birinci geçti. İkinciliği Sport Vlaanderan Takımı\'ndan Van Hecke Preben, üçüncülüğü ise Caja Rual Takımı\'ndan Irisarri Rincon Jon elde etti.

BEYAZ MAYO ONUR BALKAN\'DA KALDI

Etabın 152.6\'ıncı kilometresinde Turkey Home\'un sponsorluğundaki Türkiye Güzellikleri Prim kapısı geçildi. Birinciliği Quick Step Takımı\'ndan Keisse Iljo aldı. İkinciliği Sport Vlaanderan Takımı\'ndan Van Hecke Preben, üçüncülüğü de Bahrain - Merida Takımı\'ndan Bole Grega elde etti. Böylece 10 puanla zirvede olan Türk Milli Takımı\'ndan Onur Balkan Beyaz Mayoyu korudu ve Selçuk - Manisa etabında da giymeye hak kazandı. Kapı geçişinden sonra ana grup tempoyu arttırdı. Farkta iyice azaldı ve 1 dakikaya kadar indi.

İKİNCİ TIRMANIŞ PRİMİ KAPISINDAN İLK GEÇEN GREGA

Finişe 14.8 kilometre kala etabın ikinci tırmanış primi de gerçekleşti. Kapıyı ilk geçen sporcu Bahrain - Merida Takımı\'ndan Bole Grega oldu. Onu Manzana Postobon Takımı\'ndan Reyes Ortega Aldemar takip etti. Üçüncülüğü de Burgos - BH Takımı\'ndan Rubıo Hernandez Diego aldı.

NEFES KESEN FİNİŞ

Yarışın son anları nefes kesti. Finiş çizgine metreler kala atak yapan Astana Takımı\'ndan Alexey Lutsenko etabı birinci bitirdi. Etabın favorisi UAE Emirates Takımı\'ndan Diego Ulissi ikinci, Euskadi Basque - Murias Takımı\'ndan Prades Reverter Eduard üçüncü oldu.

TURKUAZ MAYO LUTSENKO\'NUN

İki etap boyunca turkuaz mayoyu taşıyan Sam Bennett, bu etap sonunda Genel Ferdi Klasman birinciliğini kaybedince, mayoyu ve zirveyi Astana Takımı\'ndan Alexey Lutsenko\'ya teslim etti.

SELÇUK - MANİSA ETABI YARIN KOŞULACAK

54\'üncü Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu\'na yarın koşulacak 137.3 kilometrelik Selçuk - Manisa etabı ile devam edilecek. Pazar günü ise Bursa - İstanbul etabı ile yarış sona erecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Finişten detaylar

- Yarıştan görüntüler

- Ödül töreni

- Genel detaylar