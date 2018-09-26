Tüpten sızan gazı son anda fark etti, yanmaktan kurtuldu

Burak Alper KUŞ/YATAĞAN (Muğla), (DHA)- MUĞLA\'nın Yatağan ilçesinde, İsmail Genek\'in (68), tüpten sızan gazı fark edip vakit kaybetmeden dışarı çıkmasının hemen ardından evinde yangın çıktı. İhbarla eve gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü, ancak ev kullanılamaz hale geldi.

Hacıbayramlar Mahallesi Genekler Mevkisi\'ndeki evinde yalnız yaşayan bekçi emeklisi İsmail Genek, mutfak tüpünden sızan gazı fark edince, hemen dışarı çıktı ve durumu 112 Acil Çağrı Merkezi\'ne bildirdi. Tüpten sızan gaz kısa sürede alev alarak yanmaya başladı. Olay yerine gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi Yatağan İtfaiye Grup Amirliği ve Yatağan Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale etti. Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından yangın söndürüldü. Ahşap ve taştan yapılan ev, tamamen kullanılamaz hale geldi. Jandarma, yangınla ilgili soruşturma başlattı.



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