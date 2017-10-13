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TÜPRAŞ'taki patlamayla ilgili gözaltına alınan 7 kişi adliyede

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Aliağa İlçesi'nde, TÜPRAŞ Rafinesi'nde boş nafta tankındaki bakım sırasında meydana gelen patlamada 4 kişinin ölümünün ardından gözaltına alınan 7 kişi, adliyeye sevk edildi

13 Ekim 2017 14:35

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Aliağa İlçesi\'nde, TÜPRAŞ Rafinesi\'nde boş nafta tankındaki bakım sırasında meydana gelen patlamada 4 kişinin ölümünün ardından gözaltına alınan 7 kişi, adliyeye sevk edildi.
TÜPRAŞ Aliağa Rafinerisi\'nde, geçen çarşamba günü saat 09.25 sıralarında, boş nafta tankındaki bakım sırasında, gaz sıkışması nedeniyle patlama meydana geldi. Patlama ile birlikte bakım çalışmalarını yapan yüklenici firma çalışanları Kemal Şaşmazer (24), Yusuf Kepenek (40), Mehmet Karademir (26) ve Mehmet Dere (44) yaşamlarını yitirdi, 2 işçi de yaralandı. Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında yapılan operasyonda yüklenici firma sahibi Bedrettin K., Şantiye Müdürü Muhammed Hulusi G., montaj ustası Ali B., TÜPRAŞ çalışanları, baş mühendis Mehmet Emin T., işletme baş mühendisi Kürşat K., işletme mühendisi Burak K., işletme uzmanı Esfet B. gözaltına alındı. Aliağa Emniyet Müdürlüğü\'ndeki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

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