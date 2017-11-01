TÜPRAŞ'taki patlamayla ilgili bilirkişi raporu ortaya çıktı

Taylan YILDIRIM/İZMİR (DHA) - TÜPRAŞ İzmir Rafinerisi\'nde 11 Ekim günü meydana gelen patlamada 4 işçinin hayatını kaybetmesinden sonra savcılığın atadığı bilirkişinin raporu tamamlandı. Raporda, en ağır kusurun rafinerideki tankların bakım işini üstlenen \'BEKA Proje\' firmasında olduğu belirtildi. Firma ile koordinasyonu sağlamakla görevli TÜPRAŞ\'ın saha denetçisiyle teknik işlerden sorumlu başmühendisinin de ağır kusurlu olduğu raporda yer aldı.

Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (TÜPRAŞ) İzmir Rafinerisi\'nde, 10 bin metreküplük nafta tankında meydana gelen patlamada Kemal Şaşmazer, Yusuf Kepenek, Mehmet Dere ve Mehmet Karademir isimli işçiler hayatını kaybetmişti. Patlamaya ilişkin savcılık araştırmasının tamamlanmasından sonra gözaltına alınan 7 şüpheliden taşeron firma \'Beka Proje\'nin sahibi Bedrettin Karataş, işletme emniyet uzmanı Esfet Bilici, montaj ustabaşı Ali Battal ve şantiye müdürü Muhammed Hulusi Gözüak tutuklandı. Bilirkişi raporları sonrası daha önce adli kontrol şartıyla serbest bırakılan başmühendis Mehmet Emin Tuna, yeniden gözaltına alınarak, tutuklandı. Soruşturma kapsamında işletme mühendisi B.K. ile işletme başmühendisi K.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

RAPORUN AYRINTILARI ORTAYA ÇIKTI

Bu arada savcılığın belirlediği 5 bilirkişinin hazırladığı raporun ayrıntıları da ortaya çıktı. Raporda, içinde bir miktar nafta bulunan tankta biriken gazın burada işçilerin kıvılcım çıkaran tel uçlu spiralle çalışması nedeniyle patlamanın olduğu, yakıttan da yangın çıktığı bilgisi yer aldı. Personelin çalıştığı bölgede keski izlerinin tespit edildiği, işçilerin kullandığı pense ve kerpeten gibi aletlerin plastik aksamla kaplı olması gerektiği de raporda belirtildi. Raporda, ayrıca en ağır kusurlunun, tankların bakım işini üstlenen \'BEKA Proje\' isimli firma olduğu kaydedildi. Firma ile TÜPRAŞ arasındaki koordinasyonu sağlamakla görevli TÜPRAŞ\'ın saha denetçisi ve teknik işlerden sorumlu başmühendisinin de yine ağır kusurlu olduğu raporda yer aldı. Bakım izin belgesi düzenlenen tankta çalışma başlatılmadan önce işçilerin bulunacağı alanda gerekli denetleme ve gaz ölçümünün yapılmadığı raporda yazıldı.

Raporu inceleyen savcılık, ihmal ve öngörülerin, alt birimlerdeki kişilerce üstlerine iletilip, iletilmediğinin tespit edilmesi için detaylı ek rapor istedi.

Öte yandan patlamada hayatını kaybeden 4 işçinin ailesi, sorumlular hakkında suç duyurusunda bulundu.



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