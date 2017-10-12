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TÜPRAŞ'taki patlamanın ardından 7 gözaltı (3)

GÖZYAŞLARI İÇİNDE TOPRAĞA VERİLDİ İzmir'in Aliağa İlçesi'ndeki TÜPRAŞ Rafinerisi'nde bakım sırasında nafta tankında meydana gelen patlamada yaşamını yitiren 4 işçiden 40 yaşındaki Yusuf Kepenek, Menemen'de gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı

12 Ekim 2017 17:28

GÖZYAŞLARI İÇİNDE TOPRAĞA VERİLDİ
İzmir\'in Aliağa İlçesi\'ndeki TÜPRAŞ Rafinerisi\'nde bakım sırasında nafta tankında meydana gelen patlamada yaşamını yitiren 4 işçiden 40 yaşındaki Yusuf Kepenek, Menemen\'de gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı. Kepenek için, Egekent- 2 Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Camii\'nde bugün öğle saatlerinde cenaze namazı kılındı. Cenaze törenine Kepenek\'in babası Niyazi Kepenek, eşi Kadriye Kepenek, kardeşleri, yakınları ve arkadaşları katıldı. Kepenek için helallik alınırken, baba Niyazi Kepenek gözyaşlarına boğuldu. Oğlunun arkasından ağlayan acılı baba ayakta durmakta güçlük çekti. Namazın ardından Yusuf Kepenek, Ulukent Mezarlığı\'nda son yolculuğuna uğurlandı.
Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)

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