Tüpraş'ta yangını kendi itfaiyesi söndürdü (2)

SAYAÇLARIN DEĞİŞİMİ SIRASINDA PARLAMA OLDU

Tüpraş İzmit Rafinerisi yangınla ilgili basın açıklamasında bulundu. Tüpraş tarafından yapılan açıklama şöyle:

\"Bugün saat 14.00\'te, Tüpraş İzmit Rafinerisi ürün iskelesinde sayaçların değişimi sırasında açığa çıkan ürün parlaması nedeniyle kısa süreli dumanlama olmuştur. Rafineri teknik emniyet ekiplerimiz olaya müdahale ederek kontrol altına almış olup, soğutma çalışmaları devam etmektedir. Gelişmenin rafineri operasyonlarına ve çevreye etkisi bulunmamaktadır.\"