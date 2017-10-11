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Tüpraş'ta patlama: 4 ölü, 2 yaralı (8)

DAĞ: ARKADAŞLARININ CANSIZ BEDENLERİNİ GÖRÜNCE BAYILMIŞ Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Tüpraş'ın İzmir Rafineri'sinde meydana gelen patlamanın ardından Menemen Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Halil İbrahim Kavlak'ı ziyaret etti, geçmiş olsun d

11 Ekim 2017 21:59

DAĞ: ARKADAŞLARININ CANSIZ BEDENLERİNİ GÖRÜNCE BAYILMIŞ
Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Tüpraş\'ın İzmir Rafineri\'sinde meydana gelen patlamanın ardından Menemen Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan Halil İbrahim Kavlak\'ı ziyaret etti, geçmiş olsun dileklerinde bulundu. 
Ziyaret sonrası açıklama yapan Dağ, Kavlak\'ın 1.5 yıldır Tüpraş\'ta kaynakçılık yaptığını, bu sabah büyük bir patlama sesi duyduğunu, deprem olduğunu düşündüğünü aktararak, \"Deprem oldu zannetmiş. Tankın param parça olduğunu söyledi. Sesi duyar duymaz koşmuş ve arkadaşlarının cansız bedenlerini görmüş, o sırada bayılmış ve dumana maruz kaldığı için sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılmış\" diye konuştu.

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