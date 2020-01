Tüpraş'ta patlama: 4 ölü, 2 yaralı (7)

ÇİFTE İNCELEME

TÜPRAŞ İzmir Rafinerisi\'nde 4 kişinin hayatını kaybettiği patlamayla ilgili çifte soruşturma başladı. Hem savcılığın belirlediği bilirkişi heyeti hem de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı\'ndan gelen müfettişlerin, kazanın meydana gelmesinde ihmal olup olmadığına kadar detaylı bir inceleme yapacağı açıklandı. Bunun yanı sıra olay yerine gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ da yetkilerden bilgi aldıktan sonra açıklamalarda bulundu. Tesiste en alt birimden en üst birime kadar görevli olanların, patlamayla ilgili ihmali olup olmadığının araştırılacağını belirten AK Partili Dağ, şunları söyledi:

\"İşletmede 2016 Şubat ayında bakıma alınıp, bakımdan çalışma alanına dönüştürülmek üzere olan tankta bir patlama yaşandı. Konu şu anda araştırılıyor. 4 kardeşimizi kaybettik, Allah\'tan rahmet diliyorum. 2 kardeşimiz yaralandı. Tankın dışında o anki şokla yaşanan hadise. Şu an 1\'i Menemen Devlet Hastanesi\'nde tedavi altında. Biri taburcu oldu, diğerininki ise o anki yaşanan şoktan dolayı dilin kaçması gibi bir hadise. Hayati tehlike yok. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Kurumu müfettişleri gerekli incelemeyi yaptı. Başsavcılığımız da gerekli soruşturmayı acil şekilde başlattı. Tesiste en alt birimden en üst birime kadar görevli olanların varsa ihmalleri bu konuda çalışma yapılıyor. Aynı zamanda başsavcılık bilirkişi heyeti görevlendirdi, onlar da çalışmaya başladı. Şu an rafinede hayat normale dönmüş gözüküyor. İşletme çalışmaya devam ediyor. İçeride herhangi bir sıkıntı olmadığı gözüküyor ama bu hadiselerden dolayı herkes üzgün. Kaza kırım raporu tam net olarak çıkmış değil. Her şey kaza kırım raporu ortaya çıkınca netleşecek. Bu konuda ihmal hangi noktada ise bu konuda çalışmalar sonuna kadar yürütülecek. Aynı zamanda vefat eden kardeşlerimizin aileleri noktasında takipçisi olacağız ve tüm yetkililerimiz gerekli hassasiyeti gösterecekler.\"

Taylan YILDIRIM/İZMİR, (DHA)



FOTOĞRAFLI