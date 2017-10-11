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Tüpraş'ta patlama 4 ölü, 2 yaralı (4)

2 İTFAİYE ERİ DUMANDAN ETKİLENDİ İzmir'in Aliağa İlçesi'ndeki Tüpraş Aliağa Rafinerisi'ndeki patlamada 2 itfaiye eri de dumandan etkinlendi

11 Ekim 2017 16:26

2 İTFAİYE ERİ DUMANDAN ETKİLENDİ
İzmir\'in Aliağa İlçesi\'ndeki Tüpraş Aliağa Rafinerisi\'ndeki patlamada 2 itfaiye eri de dumandan etkinlendi. Sağlık ekipleri bu itfaiye erlerine müdahale etti. Patlamanın meydana geldiği depolama alanındaki nafta tankına itfaiye ekiplerinin soğutma yaptığı görüldü.
YARALI İŞÇİNİN DURUMU İYİ
Patlama ardından Menemen Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan kaynak işçisi 33 yaşındaki Halil İbrahim Kavlak\'ın tedavisi sürüyor. Evli ve 3 çocuk babası Kavlak\'ın patlama sırasında dışarıda olduğu ve gazdan etkilendiği öğrenildi. Hayati tehlikesi bulunmayan işçinin amcasının oğlu İlyas Kavlak, haberi televizyondan gördüğünü belirterek, şöyle dedi:
\"Gece vardiyasında bir fabrikada çalışıyorum. Sabah eve geldim ve haberi televizyondan öğrendim. Amcamın oğlunun yaralandığından haberim yoktu. 4 işçinin öldüğünü söylüyorlardı. Sonra yaralandığı haberi geldi. Ben de hastaneye geldim. Durumu iyi, hayati tehlikesi yok, sadece gazdan etkilenmiş. Kendisi kaynakçı. Olay sırasında tankın içinde değilmiş.\"
VALİLİK\'TEN AÇIKLAMA
İzmir Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada ise patlamada ağır yaralanıp hastaneye kaldırılan 4 işçi; Kemal Şaşmazer, Yusuf Kepenek, Mehmet Karademir ve Mehmet Dere\'nin yaşamını yitirdiği belirtilerek, \"Yangın kontrol altına alınmış olup, soğutma çalışmaları devam etmektedir. Kaza ile ilgili adli ve idari tahkikat başlatılmıştır\" denildi.
Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)

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