Tüpraş'ta iş bırakma eylemi tam güne çıktı

Bülent PINARBAŞI/ALİAĞA (İzmir), (DHA) - İZMİR\'in Aliağa ilçesindeki Tüpraş İzmir Rafinerisi\'nde isçilerin vardiya sistemine karşı 2 gündür yaptığı 2 saatlik iş bırakma eylemi, bugün tam güne çıkarıldı.

Türk-İş\'e bağlı Petrol-İş Sendikası\'nın örgütlü olduğu Tüpraş İzmir Rafinesi\'nde, tesislerin kapısı önünde 12 Eylül\'den bu yana vardiya sistemine karşı eylemler sürdürülüyor. Tüpraş işçileri, Petrol-İş Genel Mali Sekreteri Turgut Düşova ve Genel Örgütlenme Sekreteri Mustafa Mesut Tekik\'in katılımıyla bugün de eylemlerine devam etti. İşverenin vardiya sisteminde yaptığı değişikliği kabul etmeyeceklerini dile getirerek, tüm gün boyunca çalışmayacak Tüpraş işçilerine seslenen Aliağa Şube Başkanı Ahmet Oktay, şunları söyledi:

\"Tüpraş\'ta yaşanan sıkıntının kaynağı bellidir. Geçtiğimiz iki dönemlik toplu iş sözleşmesi (TİS) sürecinde de işveren mevcut vardiya sistemini değiştirmek istediğini söyledi. Uzun tartışmalar sonrasında bunu kabul etmedik ve işveren bize bir dahaki TİS\'e kadar vardiya sistemiyle ilgili karşımıza gelmeyeceğinin sözünü verdi. Şimdi ise o toplu sözleşmede, hayata geçiremedikleri bu talebi lokal uygulamalarla delmeye çalışıyorlar. Sonucu ne olursa olsun, almış oldukları bu kararı geri çekene kadar biz mücadelemizi burada devam ettireceğiz. Bugün bizimle beraber merkez yöneticilerimizde burada. Ayrıca başlattığımız mücadeleye destek olmak için Tüpraş Kırıkkale ve Batman rafinerisindeki arkadaşlarımız da 2 saatlik iş bırakma eylemi gerçekleştiriyor. Onlara destekleri için teşekkür ediyoruz.\"

\'BATMAN VE KIRIKKALE RAFİNERİLERİ DE İŞ BIRAKTI\'

Petrol-İş Aliağa Şube Başkanı Oktay\'ın ardından söz alan Petrol-İş Genel Örgütlenme ve Eğitim Sekreteri Mustafa Mesut Tekik ise eylemlerin sürdürülmesi durumunda Türaş Kocaeli Rafinerisi\'ndeki işçilerin de destek vereceğini belirterek, \"Tüpraş yönetimi, 4 ay sonra başlayacak olan TİS görüşmelerimizin arifesinde direnişçi Petrol-İş Sendikasını ve Petrol-İş üyelerini kendi istediği noktaya çekmeye çalışıyor. Bunların ucuz, zamanı geçmiş politikalar olduğunu buradan bir kez daha vurgulamak istiyoruz. Bu tür beyhude çabaların var olan iş barışını da hepten bozacağını hatırlatalım\" dedi.

Tüpraş Rafineri işçileri de işverenin taleplerini karşılamaması durumunda, eylemlerine devam edeceklerini söyledi.

Öte yandan üretimin sürdüğü Tüpraş\'ta yetkililerle görüşen sendika yönetimi, gelişmeleri değerlendireceklerini ve sonucu daha sonra paylaşacaklarını belirtti.

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