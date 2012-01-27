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Politika

'Tüpraş'ta hükümete göre hareket edeceğiz'

İran'a yaptırımlarla ilgili sürece yönelik Koç Holding'den ilk açıklama geldi. CEO Turgay Durak...

27 Ocak 2012 02:00

T24 - İran'a yaptırımlarla ilgili sürece yönelik Koç Holding'den ilk açıklama geldi. CEO Turgay Durak, "Tüpraş milli bir şirket olduğu için hükümetin yönlendirmesine göre hareket edeceğiz" dedi.

Koç Holding CEO'su Turgay Durak, Dünya Ekonomik Forumu'nun yapıldığı Davos'ta CNBC-e'den Burcu Göksüzoğlu'nun sorularını yanıtladı. 



İran'a yönelik yaptırımlarla ilgili ilk kez konuşan Durak, "Bu uluslararası bir sorun. Ülkemizin enerji güvenliğiyle ilgili bir sorun. Tüpraş milli bir şirket olduğu için, ihtiyacın yüzde 70-75'ini karşıladığı için biz burada hükümetin yönlendirmesine göre hareket edeceğiz" dedi.

Holding olarak bu yıl yüzde 7-8 büyüyeceklerini belirten Durak, "Ford Otosan üç tane orta büyüklükte ticari araç, bir ağır kamyon TIR çekicisi ve bunun motoru üzerine yatırım yapıyor. Bu araçlar yakın Avrasya denilen Batı Avrupa, Doğu Avrupa, eski Sovyetler Birliği ülkeleri ve Kuzey Afrika ülkelerine ihracatı planlanan araçlar" dedi.


FORD OTOSAN'DA 1.3 MİLYAR DOLAR YATIRIM YAPARIZ

Durak, Ford Otosan tarafında üç yıl içinde 1 milyar 350 milyon dolarlık yatırım yapacaklarını, Tofaş'ta da yıllık 150-180 milyon dolarlık ilave yatırım yapacaklarını ifade etti.  


YERLİ OTO İÇİN GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Yerli otomobille ilgili ortaklarla görüşmelerin devam ettiğini söyleyen Durak, detaylı bilgi vermedi.


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