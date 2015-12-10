TÜPRAŞ'ta 43 yıl önce Putin'le birlikte çalıştığını iddia eden işçi: Ona Potin diyorduk!

Ankara-Moskova hattında yaşanan uçak kriziyle gündeme gelen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Aliağa'daki Tüpraş'ın inşaatında bir yıl kadar çalışırken aslında KGB ajanı olarak staj yaptığı iddia edildi. Putin'in 43 yıl önce Tüpraş'ta birlikte çalıştığını iddia eden İzmirli Adem Albayrak, Putin'in Türkiye geçmişini anlattı. Posta'nın haberine göre; Putin'in 43 yıl önce Tüpraş'ta birlikte çalıştığı İzmirli Adem Albayrak o zamanlar ajan olduğundan kuşku duyduklarını, ülkesine döndükten sonra ise emin olduklarını söyleyerek, "Buz gibi soğuk bir adamdı. Kenarda köşede tek başına takılırdı. Yalnız kalmasın, ailesinden uzakta diye yakın olmaya çalışırdım, acırdım da gurbette diye. Bilseydim Türkiye'ye karşı böyle fütursuzluk yapacağını öyle davranmazdım" dedi.

"Biz ona 'Potin' derdik"

Albayrak, bir kez eşi geldiğinde de Kütahya üretimi porselen yemek takımı hediye alarak barakasında ziyaret ettiğini de söyledi. Petkim'den emekli Adem Albayrak, Putin'i 1971 yılı içinde Tüpraş'ın inşaat montajı sırasında tanıdığını belirterek, şunları söyledi:

"Tüpraş'ın akaryakıt tanklarının montaj işi, taşeron bir Rus şirketine verilmişti. Putin de, şirketin en önemli yetkilisiydi. 20 yaşlarında birisi için kuşku çekiyordu. Kazanları kontrol etmek için gelirdi ve bizim yanımıza fazla kalmazdı. Suratı hep asık, soğuk bir adamdı. Biz ona 'Potin' derdik. Turiskin adında başka arkadaşının yanına giderdi hep. Makine mühendisi İlya Neroznak 3. adamdı. Putin sürekli rafinerinin fotoğraflarını çekerdi. Yasak bölgelerin fotoğrafını gizlice çekerken, sivil polisler kaynakçı bir Rus'la birlikte bunları gözaltına aldı. Aliağa Yalı mahallesinde Manisa bağevlerinde kalıyorlardı. Görev esnasında yakalandıkları için Sibirya'ya sürgüne yollayacaklar diye bir korkuları vardı. Diğeri ben oraya gidersem bir daha dönemem, O kadar eziyete katlanamam diyerek evin bahçesinde çam ağaçlardan birine kendini asmıştı. Ağaçta sallanan cesedini polisler buldu. Putin sınır dışı edilince Sibirya'ya gönderildiğini duydum. Yıllar sonra KGB'nin başına gelince duydum adını."

"Türkleri sevmediğini o zaman da gösterdi"

Türkçe bilen diğer Rus sorumlu İlya'nın, Putin'i görünce çekindiğini gördüğünü belirten Albayrak şöyle konuştu:

"İlya, Putin'e büyük patron derdi. Yahu bu adam 40 yaşlarında üstelik diğerinin de başı konumunda, ondan niye bu kadar çekiniyor diye hayret ederdim. İlya da, Putin'in büyük ihtimalle KGB ajanı olarak gönderilmiş olabileceğini söylemişti. Ciddiye almamıştık. Sınırdışı edilince haklı olduğunu gördük. Türkler'i sevmediğini o zaman da göstermişti. Şimdi yaptıklarına şaşmamak gerek. Tüpraş'ın tank ve diğer montaj işleri 1974 sonlarına doğru bitince Rus firması da Aliağa'dan ayrıldılar. Ben daha sonra Petkim'de çalışmaya başladım. O kişinin şimdiki Rusya Devlet Başkanı Putin olduğunu duyunca büyük bir şok yaşadım."